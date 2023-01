В ISW оценили, могут ли оккупанты пойти в новое наступление на Украину из Беларуси

Американский Институт изучения войны продолжит ежедневно сообщать о наблюдаемой российской и беларусской военной активности на территории РБ. Самый опасный прогноз действий агрессора, предупреждающий о потенциальном крупном наступлении РФ на северную часть Украины из Беларуси, аналитики называют маловероятным.

Ныне они оценивают риск повторного вторжения оккупантов как очень низкий. Об этом говорится в сводке ISW (Institute for the Study of War) от 22 января.

"Наблюдаемые значительные военные действия в Беларуси за последние 24 часа указывают на то, что нет ничего существенного, о чем можно было бы сообщить о вероятности атаки из РБ", – указывают эксперты.

По их словам, за сутки в Беларуси не отмечалась значительная военная активность, поэтому нападение остается маловероятным.

Представитель Главного управления военной разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ныне угрозы российской наступательной операции со стороны Беларуси нет. Также ГУР не наблюдало группировку и готовность российских сил в РБ, которые позволили бы врагу провести такую операцию.

Генштаб Украины подтвердил, что по состоянию на 22 января формирования ударной группировки российских войск в Беларуси не наблюдается.

"ISW не получает никаких секретных материалов ни из каких источников, использует только общедоступную информацию, российские, украинские и западные отчеты и социальные сети, а также коммерчески доступные спутниковые снимки и другие геопространственные данные в качестве основы для этих отчетов", – пояснили аналитики то, на чем строят свои прогнозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун считает, что Россия в ближайшее время не совершит наступление на наше государство с территории Беларуси. По его словам, давление Китая, погода и бобры останавливают наступление оккупантов на Украину с севера.

Военный эксперт Владислав Селезнев указал, что глава РФ Владимир Путин ищет слабые места в украинской обороне, но наступать еще не способен. Вблизи границ с Украиной, включая территорию Беларуси, у врага нет необходимой для этой группировки в 50 тыс. военных.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский считает, что новое наступление РФ может состояться на любом направлении. Он напомнил, что российского диктатора Путина, начавшего войну, волнуют только цели.

