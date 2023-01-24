"Мы вынуждены жестко реагировать": Лукашенко заявил, что Украина предлагает Беларуси заключить пакт о ненападении, и заговорил об "угрозах"

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Украина предложила Беларуси заключить "пакт о ненападении". В то же время диктатор заговорил о якобы угрозе для РБ со стороны нашей страны, заключающейся в военной помощи стран-союзников.

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Лукашенко "закосил под дурачка", выдав, будто бы не понимает, зачем это Украине, сообщили пропагандистские росСМИ. Самозванец заявил, что в Украине "продолжают готовить боевиков и экстремистов", и пригрозил "жестким ответом".

"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить", – отметил Лукашенко, не уточнив, от кого поступало такое предложение .

"А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще обалдели. Зачем им это нужно? Непонятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать", – возмутился самопровозглашенный президент.

Напомним: ранее в Беларуси продолжили совместные беларуско-российские военные учения, они продлятся по меньшей мере до 30 января. Учения стартовали еще в конце апреля прошлого года, общее количество продлений составляет 39 недель. Полигоны, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что РФ развернула против Украины мощную информационную кампанию, чтобы запугать население и растянуть украинские силы. Хотя россияне запускают различные ИПСО по поводу возможных наступлений, ВСУ готовы дать отпор оккупантам.

– По данным Генштаба ВСУ, в Беларуси продолжается подготовка подразделений российских оккупационных войск. В то же время захватчики усиливают контроль учета мирного населения на захваченной части Херсонской области.

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