'Самоубийц среди них немного': в ГУР прокомментировали маневры 'вагнеровцев' в Беларуси

Своей активностью на беларуско-польской границе боевики ЧВК "Вагнер" пытаются создать напряжение. Реальной же военной угрозы пока нет.

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Как пояснил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, среди "вагнеровцев" нет большого количества самоубийц. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Все предыдущие активности, например, на беларуско-польской границе или на границе со странами Балтии со стороны вагнеровцев – это ИПСО, отвлечение сил и средств, внимания, создание определенного рода провокаций с целью создания дополнительного напряжения", – сказал он.

Но, по убеждению представителя разведки, это не является реальной военной угрозой.

"Конечно, там много разных людей, но самоубийц среди них, я не думаю, что очень большой процент. По крайней мере, Пригожин точно к таким не относится", – пояснил он.

Юсов добавил, что с самого начала, когда появилась информация об определенных договоренностях и о базировании ЧВК "Вагнер" в Беларуси вместе с их руководителем Евгением Пригожиным, отмечалось, что речь идет о формальном процессе.

Напомним, что база, на которой "вагнеровцы" расположились в Беларуси, расположена примерно в 21 км от города Осиповичи. Вместе с тем наемников российской ЧВК заметили и в 2 км от границы с Польшей. Попытку прорыва с территории РБ они уже предпринимали.

Еще несколько суток назад сообщалось, что боевики "Вагнера" продолжают оставаться на территории Беларуси, а информация об их вывозе в Россию или Африку не находит подтверждений. Всего в стране могут находиться около 4-4,5 тысяч "вагнеровцев".

Более того, в Беларуси официально появилось общество с ограниченной ответственностью "Группа "Вагнер". В документах указано, что деятельность этой компании якобы является "образовательной".

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий силами армии США в Европе Бен Годжес заявил, что увеличение контингента российских наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси создает гибридную угрозу вторжения на территорию соседней Польши. Однако если это действительно произойдет, боевики будут разгромлены натовскими войсками.

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