Сколько наемников ЧВК 'Вагнер' остается в Беларуси и чем они занимаются: СМИ раскрыли новые данные

Наемники российской частной военной компании "Вагнер" продолжают оставаться на территории Беларуси, информация о их вывозе в Россию либо в Африку не находит подтверждений. Всего в Беларуси могут находиться порядка 4 – 4,5 тысяч "вагнеровцев".

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Их активно используют для провокаций на западных границах Беларуси с соседними странами. Об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

По оценкам проекта, в Беларуси могут оставаться примерно 4 – 4,5 тысячи наемников ЧВК "Вагнер".

"Информация о вывозе части наемников из Беларуси в Россию по-прежнему не получила подтверждений. Также мы не фиксировали специальных вывозных рейсов с наемниками из Беларуси в Африку", – отмечено в сообщении.

По данным "Беларускі Гаюн", в основном наемники сконцентрированы в лагере в деревне Цель Осиповичского района. Также они используют в собственных целях территорию бывшего военного городка № 28 "Поплавы" в Осиповичском районе, в 27 км от деревни Цель.

При этом активных перемещений наемников ЧВК "Вагнер" по территории Беларуси не фиксируется.

"Одним из направлений деятельности наемников является проведение тренировок с ВС РБ и другими силовыми структурами режима Лукашенко. Последние такие сообщения поступали на прошлой неделе. Также сообщалось, что военнослужащие 38-й десантно-штурмовой бригады завершили совместные тренировки с наемниками. Присутствие наемников в Беларуси активно используется для проведения информационных провокаций и создания напряженности на границах со странами НАТО", – описали ситуацию в мониторинговом проекте.

Напомним, ранее стало известно, что армия Беларуси вместе с ЧВК "Вагнер" проводит учения вблизи границ НАТО. В британской разведке при этом считают маловероятным, что соединение в настоящее время развернуто со средствами обеспечения, необходимыми для приведения его в боеготовность.