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Группу "Вагнер" зарегистрировали в Беларуси: будет предоставлять "образовательные услуги"

Дарья Дурова
Беларусь
1 минута
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Деятельность вагнеровцев в РБ

В Беларуси официально появилось общество с ограниченной ответственностью "Группа "Вагнер"". В документах указано, что деятельность этой компании якобы является "образовательной".

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В Единый госреестр юрлиц и индивидуальных предпринимателей Минюста Беларуси компания была внесена 4 августа 2023 года. Об этом заявил "Бабель".

Юридический адрес "вагнеровцев" – село Цель Осиповичского района Могилевской области РБ. Именно там российские боевики разбили свой полевой лагерь после переезда в Беларусь.

Также именно по этому адресу зарегистрировали принадлежащее Евгению Пригожину ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". Ранее такая компания базировалась в Санкт-Петербурге.

Официальные данные о компании Вагнер в реестре РБ

Интересно, что ООО "Группа "Вагнер"" оформлена не на Пригожина, а на некого Максима Петрова, гражданина РФ.

В графе основной вид деятельности компании выбран вариант "прочие виды образования, не включенные в другие группировки".

Беларусское село Цель на карте

Как писал OBOZREVATEL:

– По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", наемники российской частной военной компании "Вагнер" продолжают оставаться на территории Беларуси, информация об их вывозе в Россию либо в Африку не находит подтверждений. Всего в РБ могут находиться порядка 4-4,5 тысячи "вагнеровцев".

– Британская разведка считает, что Кремль с большой вероятностью больше не финансирует ЧВК "Вагнер". Вероятно, группа движется к процессу сокращения штата и реорганизации.

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