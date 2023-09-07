Госпогранслужба: РФ практически вывела из Беларуси свои подразделения

Страна-террорист Российская Федерация практически вывела из Белоруссии все свои подразделения. Новые – туда пока не было заведено.

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Такое заявление сделал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге в Медиацентре Украина. "На данный момент РФ вывела в рамках ротации практически все свои подразделения, завершившие подготовку. Зато новые подразделения туда заведены не были", – сказал он.

Как известно, Кремль использует РБ в качестве площадки для подготовки своих подразделений, и там периодически находились российские военные, количество которых колебалось в пределах 10-11 тысяч человек.

Таким образом, по словам Демченко, Россия на сегодняшний день не имеет группировки для осуществления вторжения в Украину с территории Беларуси.

Кроме того, в последнее время пограничники не фиксировали никакие изменения по линии госграницы с Беларусью. Там ситуация полностью контролируется.

В то же время, чтобы исключить случаи диверсий или дестабилизации ситуации, продолжается укрепление границы.

Спикер ГПСУ также сообщил, что количество боевиков ППК "Вагнера" в Беларуси постепенно уменьшается. Они не привлечены к каким-либо активным действиям, в частности, дестабилизации ситуации на границе с Украиной или странами ЕС.

Напомним, на территории Беларуси начали выдавать новые паспорта наемникам российской частной компании "Вагнер". Документы подлинные, но оформляют их на другие имена.

Как сообщал OBOZREVATEL, после смерти в авиакатастрофе руководства "Вагнера" (вожака Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина) и новости о том, что "вагнеровцы" якобы демонтируют свой лагерь на территории республики, до сих пор в Беларуси остается несколько тысяч наемников этой российской ПИК.

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