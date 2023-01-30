Россия перебросила в Беларусь новые подразделения военных: в ГНСУ оценили угрозу для Украины

Государство-террорист Россия перебросила в Беларусь очередные подразделения своих военных на учения. Однако ситуация на украинско-белорусской границе остается полностью контролируемой нашими военными.

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Об этом в эфире национального телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. В то же время он добавил, что это направление продолжает быть напряженным, поскольку Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне против Украины.

В настоящее время на территории соседнего государства продолжаются учения авиационной компоненты, которые должны завершиться 1 февраля. Однако, как уточнил спикер, рядом с нашей границей работники Госпогранслужбы пока не наблюдают перемещения ни военной техники, ни личного состава этих подразделений – они преимущественно находятся на тех военных полигонах, которые предоставила в их пользование Беларусь.

По словам Демченко, на территории РБ может находиться около девяти тысяч военнослужащих РФ. Он уточнил, что раньше их было больше, и после прохождения учений подразделения вернулись в РФ для дальнейшей отправки на направления, где продолжаются боевые действия.

Напомним: ранее стало известно, что на аэродром "Зябровка" в Беларуси стянули большое количество российских военных. Местных жителей запугивают заминированием местного аэродрома. Предполагается, что солдаты ВС РФ готовятся к приему авиации на аэродроме Зябровка.

"Здесь сложно точно говорить, но по напряжению военных заметно, что к чему-то готовятся", – уточнил источник местного Telegram-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в американском Институте изучения войны заявили, что самый опасный прогноз действий РФ, предупреждающий о потенциальном большом наступлении РФ на северную часть Украины из Беларуси, маловероятен. В настоящее время аналитики оценивают риск повторного вторжения оккупантов как очень низкий;

– в Беларуси заметили транспортировку бетонных конструкций в виде пирамид, а точнее противотанковых укреплений, которые называют "зубы дракона". Так, существует весомое предположение, что местное предприятие производит конструкции по заказу российской армии.

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