На аэродром ''Зябровка'' в Беларуси стянули большое количество российских военных: местных пугают минами

На приграничных территориях Беларуси зафиксирована активность – количество военных РФ увеличилось. Местных жителей запугивают заминированием местного аэродрома.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Беларусь головного мозга". Вероятно, российские солдаты готовятся к приему авиации.

"На аэродроме в Зябровке что-то происходит: местных пугают минами, число российских вояк там выросло", – говорится в источники.

Местным жителям Гомельского района заявляют, что аэродром Зябровка заминирован. При этом люди замечают уменьшение численности солдат ВС Беларуси и увеличение российских военнослужащих.

В одном из местных Telegram-каналов "Флагшток" было сказано, что местные жители рассказали о запугивании минами.

"С аэродрома выгнали всех наших солдат, их передвижения вокруг аэродрома в последнее время почти не видно. Сейчас там ввели что-то вроде режима секретности: российские военные пугают деревенских, что территория вокруг аэродрома заминирована, чтобы не лазили там", – говорится в сообщении.

Предполагается, что на солдаты ВС РФ готовятся к приему авиации на аэродроме Зябровка.

"Тут сложно точно говорить, но по напряжению военных заметно, что к чему то готовятся", – добавил источник.

Мировые эксперты сходятся во мнении, что главарь Кремля готовится к новой атаке на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский считает, что новое наступление РФ может состояться на любом направлении. Он напомнил, что российского диктатора Путина, начавшего войну, волнуют только цели.

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