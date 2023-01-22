В Беларуси начали производить противотанковые 'зубы дракона' для России – СМИ

В последний месяц жители Гомеля, Беларусь, заметили транспортировку бетонных конструкций в виде пирамид, а точнее противотанковых укреплений, которые называют "зубы дракона". Таким образом, существует веское предположение, что местное предприятие производит конструкции на заказ российской армии.

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Об этом сообщили на Telegram-канале военного мониторинга Беларускі Гаюн. Авторы публикации заметили, что бетонные пирамиды Россия устанавливает в Крыму, Мариуполе, Мелитополе, а также Белгородской области.

"Квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона высотой 90-120 см, впервые использовавшиеся во время Второй мировой войны для препятствования движению танков и мотопехоты. Об эффективности оборонительных сооружений времён Второй мировой войны в 2023 г. говорить не будем", – иронично указано в сообщении.

По данным источника, "зубы дракона" уже более месяца производятся на Гомельском заводе железобетонных изделий и отправляются в РФ. Более того, по предварительной информации, "Гомельжелезобетон" — это не единственное предприятие на территории республики, которое производит такие противотанковые укрепления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Беларуси продолжается подготовка подразделений российских оккупационных войск. В то же время захватчики усиливают контроль учета мирного населения на временно контролируемой ими части Херсонской области.

Также 19 января заявили, что привели свою артиллерию "в готовность к выполнению задач по предназначению". Речь идет о подразделениях 6-й отдельной механизированной бригады (в/ч,05733, место постоянной дислокации – город Гродно).

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