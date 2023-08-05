Россия неожиданно забрала из Беларуси 10 вертолетов с военными – Гаюн

Утром 5 августа в районе 8:15-8:20 из территории Беларуси обратно в РФ улетели 10 российских военных вертолетов (Ми-8 и Ми-24). Предварительно, в каждом из них находилось по два члена экипажа. В целом в Россию убыло ≈20 российских оккупантов.

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Группа из 10 геликоптеров ВКС РФ взлетела с аэродрома "Мачулищи" (Минская область). Об этом сообщил Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

По данным мониторингового сообщества, речь идет о четырех Ми-8 и шести Ми-24.

"Вертолеты полетели в восточном/юго-восточном направлении и позднее были замечены над Могилевской областью в направлении границы с РФ, которую в дальнейшем пересекли", – рассказали журналисты. По их информации, все Ми-8 и Ми-24 приземлились на аэродроме "Сеща" (Брянская область РФ).

Большая часть из этих геликоптеров прибыла в РБ 8 января 2023 года. Таким образом, российские вертолеты находились на территории соседней страны 209 дней.

"Беларускі Гаюн" считает, что на территории РБ было по меньшей мере 11 вертолетов ВКС РФ, при чем один российский Ми-24 разбился в июне под Ивацевичами (Брестская область).

Как писал OBOZREVATEL:

– 1 августа два вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. Они пересекли границу в районе польского села Беловежа, пролетев вглубь примерно на 3 километра.

– Борты двигались на очень низкой высоте, что затрудняло их обнаружение радарными системами. Власти Польши признали инцидент, однако в Беларуси пытались откреститься от этого, заявив о "необоснованных обвинениях".

– По данным источников группы "Беларускі Гаюн", в Польшу залетели вертолеты, которые "охраняли" Александра Лукашенко.

– 4 августа польское посольство в Минске предоставило МИД РБ доказательства того, что беларуские вертолеты действительно нарушили воздушное пространство соседней страны.

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