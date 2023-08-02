'Не подтверждено': у Лукашенко отказались признать нарушение границы Польши

Министерство обороны Беларуси опровергло информацию о нарушениях воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами. Вместо этого оно обвинило Варшаву в том, что такие заявления делаются с целью оправдать увеличение вооруженных сил и ресурсов у белорусской границы.

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Об этом стало известно из заявления Минобороны Беларуси. Там заявили, что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

"Еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру (видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами) уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами", – говорится в сообщении.

Белорусское Министерство обороны продолжает утверждать, что сообщения о нарушении воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами являются необоснованными. Они подозревают, что Польша использует подобные заявления для обоснования дополнительного размещения вооруженных сил и ресурсов у белорусской границы.

"Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было", – добавили там.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа два вертолета Беларуси, которые проводили учения вблизи границы, нарушили воздушное пространство Польши. Они пересекли границу в районе польского села Беловежа. Вертолеты РБ двигались на очень низкой высоте, что затрудняло их обнаружение радарными системами. Однако их удалось запечатлеть местным жителям, которые делились соответствующими кадрами в сети.

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