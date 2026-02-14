'Продвигает нарративы раскола': Тихановская обвинила режим Лукашенко в попытках превратить белорусскую оппозицию в конкурирующие группы

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предупредила, что режим Лукашенко пытается превратить оппозицию в конкурирующие группы. Она призвала сохранять единство и укреплять международное сотрудничество, в частности с Украиной.

По ее словам, цель действий самопровозглашенного белорусского президента – ослабить демократические силы, повторяя пример раздробленности российской оппозиции. Такое заявление она сделала во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Тихановская отметила, что после недавнего освобождения лидеров демократического движения, среди которых Сергей Тихановский, Мария Колесникова и Виктор Бабарико, оппозиция продолжает работать через созданные альтернативные институты власти. Она подчеркнула, что даже при разной тактике действий важно сохранять стратегическое единство демократических сил.

"Мы видим попытки режима продвигать нарративы раскола, разделить нас, превратить демократические силы на конкурирующие между собой группы, как это происходит в российской оппозиции. Моя задача – сохранять единство демократических сил. Мы создали альтернативные институты власти, которые работают достаточно эффективно", – отметила она.

Во время конференции лидер оппозиции рассказала о сотрудничестве с Украиной. Свою недавнюю встречу с Владимиром Зеленским она назвала "очень важной". По ее словам, налаживание контактов между белорусскими демократическими силами и Киевом открывает новый этап взаимоотношений и будет способствовать интеграции обеих стран в европейское сообщество.

"Мы всегда, настолько, насколько могли, поддерживали Украину. Мы не можем предоставить миллиарды или военную технику, но мы можем демонстрировать солидарность на политической и международной арене. Я всегда призываю к большей помощи Украине, распространяю нарратив, что Украина должна победить. Наши добровольцы воюют в Украине, защищая эту замечательную страну, а также защищая Беларусь", – отметила Тихановская.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европу за многолетнее равнодушие к судьбе Беларуси, которая, по его словам, фактически потеряла суверенитет из-за зависимости от России. Последствия этой пассивности сегодня ощущают все – от Украины до стран ЕС.

