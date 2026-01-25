Зеленский снова упрекнул ЕС за равнодушие и вспомнил Беларусь, которую превратили в полигон для запугивания Европы

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европу за многолетнее равнодушие к судьбе Беларуси, которая, по его словам, фактически потеряла суверенитет из-за зависимости от России. Последствия этой пассивности сегодня ощущают все – от Украины до стран ЕС.

Беларусь превратилась в инструмент политического давления Москвы на Европу. Об этом заявил Владимир Зеленский во время богослужения.

Зеленский обратил внимание на то, что в Беларуси сейчас больше прав имеет даже домашний пес Александра Лукашенко, чем сами граждане страны. Он напомнил, что в 2020 году белорусское общество имело реальный шанс на изменения, однако международной поддержки тогда оказалось недостаточно, что в конце концов сыграло в пользу Кремля.

"Зависимость Минска от Москвы не только не уменьшается, а наоборот – углубляется. С территории Беларуси Россия осуществляет военные действия против Украины: там работают операторы реактивных дронов-камикадзе, поддерживается связь для ударов, а сама страна используется как полигон для демонстративного запугивания Европы российскими вооружениями, – подчеркнул Зеленский".

Также президент упомянул об экономическом аспекте. Белорусская промышленность обслуживает потребности российской военной машины, а торговые каналы позволяют Москве получать критически важные компоненты для производства оружия. Это создает долгосрочную угрозу для всей Европы.

Глава государства призвал европейские страны не терять время и не оставаться в стороне, подчеркнув, что история жестко наказывает за равнодушие. Он провел параллели с войнами ХХ века и отметил, что современная агрессия России – против Украины, Молдовы, Грузии, Чечни –стала прямым следствием политики уступок и попыток "перезагрузки" отношений с Кремлем.

Лишь активная позиция и поддержка народов, стремящихся к свободе, способны предотвратить повторение подобных сценариев в будущем и сделать Европу по-настоящему сильной и безопасной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в 30 км от Украины на юге Беларуси, в начале августа 2025 года появилась система ПВО, которая по характеристикам напоминает российский зенитно-ракетный комплекс "Тор".

