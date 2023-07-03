Поделятся на четыре группы: у Зеленского спрогнозировали, что будет с наемниками ЧВК 'Вагнер'

После неудачного военного мятежа в России частная военная компания "Вагнер" уже не будет существовать в таком виде, как это было за последнее десятилетие. Сами же "вагнеровцы" разделятся на четыре группы.

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Не исключено, что часть этих наемников все еще вернется воевать против Украины в рядах российской армии. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Он предположил, что в начале июля главарь ЧВК Евгений Пригожин, вероятно, заберет остатки своих ресурсов из Санкт-Петербурга и Москвы и окончательно переберется в Минск.

По его мнению, впоследствии часть "вагнеровцев" перейдет на контракт в минобороны РФ и будет воевать против Украины, но уже в рядах других ЧВК или самих вооруженных сил страны-агрессора.

Не исключено, что часть этих наемников все еще может вернуться воевать против Украины, но уже в рядах непосредственно российской армии. Еще столько же наемников, добавил он, подпишут контракт с руководителем росгвардии Виктором Золотовым.

"Третья часть вернется в Африку, где они контролируют ряд активов и попытаются оставить за собой бизнес активы. Это Ливия, Сирия, Центрально-Африканская Республика, Мали, Чад", – предположил украинский политик.

И наконец четвертая часть "вагнеровцев", предполагает он, останется в столице Беларуси и будет заниматься тренингом спецназа республики.

"Но это достаточно небольшая часть, потому что Лукашенко боится каких-либо внутренних мятежей", – добавил Подоляк.

Напомним, что о "передислокации" наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь стало известно после мятежа Пригожина в России 23-24 июня. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), "вагнеровцы" могут действовать из трех крупных полевых лагерей в РБ.

В настоящее время ЧВК объявила приостановлении вербовки наемников – как утверждается, временно, на один месяц. Также преступная организация подтвердила, что переезжает в Беларусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за возможного присутствия ЧВК "Вагнер" в Минске Польша решила увеличить силы, постоянно находящиеся на границе. Также будут расширены различные типы укреплений, защищающих границу с Беларусью.

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