'Ответ будет жестким': Лукашенко заявил, что готов воевать вместе с россиянами только в случае агрессии против Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его армия готова воевать вместе с российскими оккупационными войсками. По его словам, это может произойти только в случае агрессии против Беларуси.

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При этом поддерживающий уничтожительную войну РФ против Украины политик выдал, что в такой ситуации "ответ будет очень жестким". Слова Лукашенко цитируют беларуские пропагандистские СМИ.

По словам Лукашенко, его армия готова вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае. Это произойдет если "хоть один солдат придёт на территорию Беларуси убивать людей".

"Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший и война приобретёт совсем другой характер", – заявил пособник кремлевского диктатора.

Более того, Лукашенко выдал, что речь идет не только об условиях прямого вступления армии Беларуси в войну против Украины. По его словам, армия РБ готова воевать вместе с РФ и против других соседних стран.

Напомним, Лукашенко заявил, что все государства, входящие в состав Организации договора о коллективной безопасности, рано или поздно должны четко определиться, чью они занимают сторону в "конфликте" между Россией и Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беларуский диктатор заявлял, якобы Киев предложил Минску заключить "пакт о ненападении". В то же время он заговорил о якобы угрозе для Беларуси со стороны нашей страны, заключающейся в военной помощи стран-союзников.

А еще раньше Лукашенко цинично обвинил страны Запада в намерении использовать Украину против Беларуси. В то же время он "похвалил" нашу страну, заявив, что она пока "держится".