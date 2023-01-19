''Украина приятно удивила'': Лукашенко сделал циничное заявление и набросился на Запад. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко цинично обвинил страны Запада в намерении использовать Украину против Беларуси. В то же время, он "похвалил" нашу страну, заявив, что она пока "держится".

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Об этом белорусский диктатор заявил в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прибывшим в Минск 19 января. Он предложил российскому подельнику всю возможную помощь в продолжающейся в Украине "операции" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Проблемы, связанные с операцией РФ в Украине, все, что я обещал, все, что нужно для России в этот непростой период, что там для России, для нас, для России и Беларуси, мы делаем", – "стелился" Лукашенко перед посланником русского диктатора Путина.

"Для нас безопасность еще важнее. Вы знаете замыслы наших западных соседей, не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет: Украина пока держится, она на провокации против Беларуси не идет, хотя ее активно подталкивают наши западные соседи", – цинично выдал Лукашенко, с территории страны которого регулярно запускаются ракеты по нашим городам.

Напомним: заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко заявил, что Украина якобы может прибегнуть к провокациям, и Минск "готов к этому".

"Держим порох сухим, имеем необходимый комплект сил и средств, которые отреагируют на любые проявления агрессивности или террористической угрозы на нашей территории", сказал – .

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Лукашенко заявил, что его страна поддерживает "российских братьев". Но в то же время, утверждает диктатор соседней страны, об украинских беженцах в Беларуси тоже "не забывают", что вызвало гневную реакцию в сети;

– Европарламент 19 января большинством голосов депутатов принял резолюцию о создании специального международного трибунала для привлечения к ответственности всех виновных в преступлениях против Украины. В частности, речь идет о президенте РФ Владимире Путине и самопровозглашенном лидере Беларуси Александре Лукашенко.

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