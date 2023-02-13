Должны определиться, на чьей они стороне: Лукашенко намекнул, что ОДКБ должна помочь России в войне. Видео

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что все государства, входящие в состав Организации договора о коллективной безопасности, рано или поздно должны четко определиться, чью именно они занимают сторону в "конфликте" между Россией и Украиной. Сам диктатор, похоже, уже давно определился.

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С таким замечанием Лукашенко обратился к председателю ОДКБ Имангали Тасмагамбетову, передают СМИ, подконтрольные Минску. Он подчеркнул, что "отсидеться в стороне" никому не удастся (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Придет время и оно недалеко, когда придется определяться. Занимать определенную позицию. Я не говорю, что надо будет действовать вопреки интересам своего государства, но компромиссы нам придется находить", – подчеркнул одиозный политик.

При этом Лукашенко заметил, что подобная инициатива еще больше сплотит и "без того сплоченный" союз. Все время выступления самопровозглашенного президента Тасмагамбетов понимающе кивал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусский диктатор заявлял, якобы Киев предложил Минску заключить "пакт о ненападении". В то же время диктатор заговорил о якобы угрозе для Беларуси со стороны нашей страны, заключающейся в военной помощи стран-союзников.

А еще раньше Лукашенко цинично обвинил страны Запада в намерении использовать Украину против Беларуси. В то же время он "похвалил" нашу страну, заявив, что она пока "держится".