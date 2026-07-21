"Охранять границу с Украиной": Лукашенко распорядился отправлять в армию всех "нарушителей трудовой дисциплины"

21 июля самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился направлять на военную службу работников, не соблюдающих трудовую дисциплину, а также чиновников, не выполняющих поставленные задачи. По его словам, таких нарушителей будут направлять в подразделения Сил специальных операций на границе с Украиной.

Видео дня

Об этом сообщил белорусский"Позирк". Издание цитирует заявление Лукашенко, с которым он выступил во время селекторного совещания, посвященного ходу уборки урожая.

"Всех, кто не умеет работать, – в армию, в лес, на границу с Украиной"

Лукашенко заявил, что в условиях дефицита кадров нет смысла наказывать нарушителей трудовой дисциплины иным способом.

Он сообщил, что поручил министру обороны Виктору Хренину направлять в армию всех, кто, по его словам, "не умеет работать", особенно тех, кто нарушает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве во время уборочной кампании.

"Всех, кто не умеет работать, – в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, Силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены вдоль украинской границы", – заявил Лукашенко.

Пригрозил чиновникам службой в армии

Отдельно Лукашенко заявил, что аналогичный подход должен применяться и к государственным служащим.

По его словам, чиновников, которые не будут выполнять поручения, следует отправлять работать в сельское хозяйство, а в случае невыполнения поставленных задач – направлять на военную службу.

"Любое невыполнение в армию. Пусть там служит. В лесу будет сидеть. Там тоже нужны кадры. Пусть в период жатвы там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать", – заявил Лукашенко.

Беларусь "ни на кого не нападает"

При этом Лукашенко заявил, что размещение военных у украинской границы якобы не означает подготовку к нападению. По его словам, Беларусь лишь "обеспечивает собственную безопасность".

В то же время белорусский диктатор распорядился после недели военной подготовки таких военнослужащих, наказанных за нарушение трудовой дисциплины, направлять в распоряжение Сил специальных операций, дислоцирующихся вблизи украинской границы.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен отправлять белорусских военных на войну в Украину. По его словам, Беларусь не заинтересована в участии в боевых действиях и поддерживает мирное урегулирование конфликта.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что пока не видит угрозы со стороны Беларуси. По его словам, белорусскому диктатору Александру Лукашенко война с Украиной не нужна, поскольку она для него точно закончится крахом.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Альянс не должен недооценивать роль Минска в войне России против Украины, ведь Беларусь находится под значительным влиянием Кремля. По словам генсека НАТО, многие процессы, происходящие в Минске, фактически "вдохновляются" российским руководством и лично Владимиром Путиным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!