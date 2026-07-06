"Мы мирные люди": Лукашенко пообещал не отправлять военных на "бойню" в Украине

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен отправлять белорусских военных на войну в Украину. Ведь страна не заинтересована в участии в боевых действиях и поддерживает мирное урегулирование конфликта.

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Об этом Александр Лукашенко заявил во время торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Информацию обнародовало белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Лукашенко заверил военных, что не собирается отправлять собственную армию на войну в Украину, ведь Беларуси это не нужно.

"Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что в Украине идет война. Мы сторонники мирного решения вопросов. Но, как я сказал, международная "партия войны" этого не хочет", – заявил он.

По мнению главы Беларуси, главным очагом напряженности в регионе остается война в Украине, а к ее затягиванию якобы стремится международная "партия войны",

"Главным очагом напряженности в регионе остается конфликт в Украине. "Партия войны" всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния, международная "партия войны", — сказал Лукашенко.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси обвинил западные страны в милитаризации Европы. Он считает, что Европейский Союз якобы взял курс на наращивание вооружений и создает "истерию" вокруг "угрозы с востока". В речи прозвучали обвинения в "гибридной войне" против Беларуси, которая включает экономическое, политическое и информационное давление, а также шпионаж и провокации на южных границах страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в случае наступления российских войск с территории Беларуси ответ Украины будет мгновенным. Ведь уже в первые часы боевых действий под удар могут попасть объекты критической инфраструктуры, от которых зависит функционирование белорусской власти.

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