"Давайте не будем наивными": Рютте прокомментировал ситуацию вокруг ретрансляторов в Беларуси

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался комментировать обстоятельства прекращения работы ретрансляторов на юге Беларуси, отметив, что часть информации остается засекреченной. В то же время он подчеркнул, что Альянс не должен недооценивать роль Минска в войне России против Украины, ведь Беларусь находится под значительным влиянием Кремля.

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Об этом Марк Рютте заявил во время пресс-конференции в Анкаре накануне саммита НАТО.

Рютте не стал раскрывать подробности относительно ретрансляторов

Во время общения с журналистами генерального секретаря НАТО спросили, известно ли Альянсу, что именно стало причиной прекращения работы ретрансляторов на юге Беларуси, об отключении которых ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский. В частности, журналисты поинтересовались, были ли они отключены белорусскими властями или уничтожены украинскими силами.

В ответ Рютте отказался комментировать эти обстоятельства.

"Определенная информация засекречена", – заявил генеральный секретарь НАТО.

Не стоит недооценивать роль Беларуси

В то же время Марк Рютте подчеркнул, что Беларусь остается государством, находящимся под сильным влиянием России, а ее политические и военные решения в значительной степени определяются Кремлем.

"Давайте не будем наивными в отношении роли, которую играет Беларусь. Я имею в виду, что она находится под огромным влиянием России, Москвы", – сказал он.

По словам генсека НАТО, многие процессы, происходящие в Минске, фактически "вдохновляются" российским руководством и лично Владимиром Путиным.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что оценка роли Беларуси в войне совпадает с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, который ранее неоднократно выражал обеспокоенность участием Минска в поддержке российской агрессии.

Что предшествовало

В феврале этого года российская оккупационная армияразвернула систему ретрансляторов для управления ударными дронами на территории Беларуси. Это привело к увеличению возможностей путинской армии наносить удары по северным областям Украины — от Киевской области до Волыни.

19 июня в своём видеообращении президент Владимир Зеленский поставил ультиматум Беларуси. Он заявил, что на территории Беларуси вдоль украинской границы были установлены ретрансляторы, которые использовались для корректировки ударов российских дронов. Известно о четырёх таких объектах в Гомельской и Брестской областях. С их помощью россияне наносили удары по Житомирской, Ровенской и Волынской областям, а также по объектам энергетики и железнодорожной инфраструктуры.

Зеленский заявил, что если Минск не отключит эту технику в ближайшее время, Украина может сделать это самостоятельно.

"Если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы. Недели ему на это должно хватить", — заявил тогда президент Украины.

21 июня Владимир Зеленский публично напомнил главе Беларуси Александру Лукашенко о ранее озвученных требованиях о прекращении любой технической поддержки российских военных действий.

24 июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые использовались для корректировки российских ударов по украинской территории, с 22 июня больше не работают. Он добавил, что информацию получил от Главнокомандующего и разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что отключение ретрансляторов в Беларуси существенно ограничило возможности российских войск по управлению ударными беспилотниками в режиме реального времени. В то же время это не означает изменения тактики РФ, ведь оккупанты продолжают комбинировать атаки дронами и ракетами различных типов.

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