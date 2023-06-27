'Общались на матерном языке': Лукашенко утверждает, что напугал Пригожина 'беларуской бригадой'. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что ему долго пришлось уговаривать владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекратить "поход на Москву". В итоге диктатор якобы пригрозил "белорусской бригадой", готовой к переброске в столицу РФ.

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Об этом Лукашенко заявил 27 июня во время церемонии вручения генеральских погон в Минске. По его словам, сначала связаться с Пригожиным не удавалось, но потом якобы было установлено сразу три канала связи с Ростовом (видео выступления размещено внизу новости).

В этом помогли замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ РФ Александр Бортников.

В 11 часов дня 24 июня Пригожин якобы "мгновенно снял трубку", сказав, что "с Александром Григорьевичем (Лукашенко. – Ред.) разговаривать будет".

"У Евгения – полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке исключительно. Слов матерных, я потом уже проанализировал, было в десять раз больше, чем нормальной лексики. Ну он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать. А я думаю, с чего зайти к нему, чтобы начать эти переговоры", – рассказал беларусский диктатор.

Он добавил, что вагнеровцы были "только с фронта" и "очень обиженные, особенно командиры". Именно они якобы влияли на Пригожина:

"Да, он такой героический парень, но на него оказывали давление те, кто руководили штурмовыми отрядами. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии, я с ним веду этот диалог".

По словам Лукашенко, убеждать Пригожина пришлось долго, и в итоге он пригрозил, что к переброске в Москву "готова беларуская бригада".

"Я говорю, на полпути тебя просто как клопа раздавят, несмотря на то, что войска отвлечены на соответствующем фронте. Долго я его убеждал и в конце сказал: "Знаешь, ты как хочешь можешь поступать, но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. Мы будем защищать Москву", – заявил диктатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что приказал привести армию Беларуси в полную боевую готовность, и признался, что ему "было больно наблюдать" за "переворотом в России". По его мнению, "самым страшным" было бы, если бы "смутой" в РФ "мгновенно воспользовались" на Западе.

В свою очередь Пригожин заявил, что целью мятежа якобы была демонстрация протеста, а Лукашенко "протянул руку" и предложил найти необходимые решения.