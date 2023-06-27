Лукашенко заявил, что приказал привести армию Беларуси в полную боеготовность, и высказался о "бунте" Пригожина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отдал приказ привести армию страны в полную боевую готовность. Кроме того, он высказался о мятеже ЧВК "Вагнер" в России – утверждает, что ему "было больно наблюдать" за этими событиями.

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Об этом Лукашенко заявил 27 июня в Минске во время церемонии вручения генеральских погонов. "Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность", – сказал он.

По словам диктатора, беларусы живут "в мире" якобы благодаря тому, что он десятки лет "готовится к войне".

"Вы все читаете упреки в мой адрес: 30 лет я готовлюсь к войне. Поэтому мы сегодня живем под мирным небом", – выдал Лукашенко.

Кроме того, он прокомментировал бунт в РФ, который устроил владелец "Вагнера" Евгений Пригожин. По словам Лукашенко, ему было "больно", поскольку Беларусь и страна-агрессор – якобы "одно отечество":

"Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным СМИ, утром 27 июня на военном аэродроме в Мачулищах под Минском приземлился самолет Пригожина.

– Накануне Пригожин заявил, что целью мятежа "Вагнера" якобы была демонстрация протеста, а не свержение власти в РФ. А Лукашенко якобы "протянул руку" и предложил найти необходимые решения.

– 24 июня "Вагнер" "захватил" Ростов, прошел Воронежскую область и дошел до Липецкой области. После этого Пригожин объявил о прекращении "похода на Москву" якобы из-за нежелания "проливать русскую кровь". Поздно вечером "вагнеровцы" покинули Ростов.

– Спикер Кремля Песков заявил, что с "вагнеровцами" были достигнуты договоренности, уголовное дело против Пригожина закроют и он уедет в Беларусь. Позже росСМИ сообщили, что дело против Пригожина не закрыто.

– Пригожин мог остановить бунт из-за угроз спецслужб РФ семьям лидеров ЧВК "Вагнер". Но, очевидно, это не единственная причина, говорится в статье The Telegraph.