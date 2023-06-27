'Если рухнет Россия, мы все погибнем': Лукашенко заговорил о 'худшем' и пожаловался на НАТО

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о развале России. При этом он пожаловался, что Запад пытается ввести его "в заблуждение", а НАТО "демонстрирует силу".

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Об этом диктатор заявил 27 июня в Минске во время церемонии вручения генеральских погонов. "Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем", – сказал он.

По словам Лукашенко, "самым страшным" было бы, если "смутой" в России "мгновенно воспользовались" бы на Западе.

Кроме того, самопровозглашенный лидер заявил, что в истории Беларуси и всего мира настал "сложный период" и "угроза глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня".

"Нас пытаются иМы отчетливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран – членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ. Демонстрация за демонстрацией – демонстрация силы", – пожаловался Лукашенко.

Диктатор также утверждает, что "почти ежедневно" беларуские пограничники якобы фиксируют "провокации на госгранице у стран-соседей: от подбрасывания тел до залетов беспилотников".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко также заявил, что приказал привести армию Беларуси в полную боевую готовность. Он признался, что ему "было больно наблюдать" за "переворотом в РФ".