'Необходимо говорить на языке мира': Лукашенко после стягивания войск к границе цинично поздравил украинцев с Днем Независимости

Самопровозглашенный президент Беларуси, которая перебрасывает к границе с Украиной войска и технику, Александр Лукашенко в День Независимости Украины обнародовал циничное "поздравление" для украинцев. В частности, он призвал "разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов".

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"Поздравление" беларуского диктатора опубликовала его пресс-служба 24 августа. "Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости", – говорится в сообщении.

В частности, диктатор рассыпался в похвалах украинцам, заявив, что "на беларуской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины".

"На протяжении долгого времени наши нации находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами. Нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями", – выдал он.

При этом Лукашенко "выразил уверенность, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов".

"Другой альтернативы нет. Беларусь со своей стороны продолжит делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе", – заявил Лукашенко.

Он также пожелал жителям Украины "мирного неба и гражданского согласия, благополучия их щедрой стране, сплоченности семьям".

Как сообщал OBOZ.UA, две недели назад Беларусь начала переброску танков к границе с Украиной якобы для "реагирования на любые возможные провокации".

По словам Лукашенко, Минск якобы "был вынужден" перебросить к границе с Украиной "почти треть своей армии", а оборона западной границы Беларуси "при необходимости" может быть изменена на наступление.

В генштабе Беларуси заявили, что если бы Украина начала в Беларуси такую же операцию, как в Курской области, то в бой, мол, надо было бы отправлять беларускую терроборону и "народное ополчение". По данным мониторинговых групп, заявление Лукашенко о "трети армии на границе", адресованное российской аудитории, не соответствует действительности. На самом деле переброшено не менее тысячи военных.

Все это произошло после того, как Лукашенко обвинил Украину в якобы нарушении воздушного пространства Беларуси беспилотниками, хотя мониторинговые группы не фиксировали во время вылета белорусской военной авиации никаких БПЛА в небе, как и запусков ракет, а в ВСУ ответили, что Минск должен разбираться с РФ, ибо именно российские ударные дроны летали по маршруту через Беларусь.

Лукашенко также выдал, что Украина якобы организовала наступление на Курщине, чтобы подтолкнуть Москву или Минск к применению ядерного оружия.

В Государственной пограничной службе Украины, комментируя заявления беларуского диктатора, заявили, что Лукашенко продолжает действовать в пользу РФ.

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