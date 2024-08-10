Лукашенко посетовал, что Украина якобы нарушила воздушное пространство Беларуси: детали

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства его государства в Костюковицком районе. "Целей", мол, было "около десятка" – вероятно, ударные беспилотники.

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Несколько из них якобы обезвредили силы ПВО Беларуси, продолжаются поиски обломков. Соответствующее видео с заявлением белорусского диктатора опубликовал "пролукашенковский" Telegram-канал "Пул Первого".

"Силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолеты, средства РСЗО также были приведены в полную боевую готовность. В 19:04 на высоте 1,5 км и дальности 6,5 км силами ПВО уничтожило несколько целей над территорией Беларуси", – отчитался Лукашенко перед своими министрами, подчеркнув, что объекты "точно" летели из Украины.

Остальные цели, по его словам, российские ПВО якобы сбили возле Ярославля.

"Зачем это Украине, я не понимаю. Нам нужно разобраться. Но мы довели до них информацию, что без ответа никакие провокации не останутся", – пригрозил Лукашенко.

Приспешник российского диктатора заявил, что Украина якобы показала, что "ни к какому миру она не готова и продолжает эскалацию этой напряженности".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Лукашенко посетовал, что если Россия упадет, то в эту воронку попадут и другие страны СНГ. Он посоветовал СНГ держаться вместе, потому что "последние события говорят о том, что никому мы не нужны".

– Правительства стран ЕС, Канады, Великобритании и США в очередной раз обратились в Беларусь с требованием освободить политзаключенных. Имея в виду лиц, заключенных после 2020 года в связи с протестами после "выборов" в РБ.

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