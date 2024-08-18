Лукашенко: Беларусь перебросила на границу с Украиной треть армии, план может быть изменен на наступление

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск якобы "был вынужден" перебросить к границе с Украиной "почти треть своей армии", а беларуские спецподразделения там якобы уже "делают свою работу". По словам самопровозглашенного президента, оборона западной границы Беларуси проработана совместно с Москвой и "при необходимости" план можно изменить на наступательный.

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Соответствующие заявления Лукашенко выдал в интервью телеканалу "Россия-1". В частности, диктатор ожидаемо поддержал нарративы Кремля о якобы "агрессивной политике" Украины, которая в действительности сама подверглась неспровоцированному вторжению РФ.

"Видя их агрессивную политику, мы ввели туда и разместили в определенных точках – так, как это в случае войны, обороны было бы, – наших военных вдоль всей границы. Более того, там работают спецслужбы, спецподразделения – "Альфа", "Алмаз" и прочие самые подготовленные, они свою работу делают", – заявил Лукашенко.

По его словам, на границе с Беларусью якобы размещены более 120 тыс. украинских военных, и это якобы стало причиной переброски беларуских сил.

"На белорусско-украинской границе более 120 тысяч военных Украины они держат на нашей границе", – сказал он.

Кроме того, диктатор заявил, что оборона западной границы Беларуси была проработана совместно с РФ и может быть изменена на наступательные действия.

"Оборона западной границы Беларуси проработана Минском и Москвой, при необходимости этот план можно изменить на наступательный", – пригрозил Лукашенко.

Он также похвастал тем, что граница Беларуси с Украиной якобы заминирована "так, как никогда" и якобы украинцы "сами взрываются на своих минах", поскольку якобы "по пьяни минируют без наличия карт, минных полей, в нарушение всех норм и правил".

"Там пройти границу сейчас – ну, с очень большими потерями", – выдал самопровозглашенный лидер.

При этом он также назвал операцию Вооруженных сил Украины в Курской области "безумством", умолчав о том, что российские оккупанты ежедневно штурмуют украинские населенные пункты на востоке и юге страны.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Лукашенко заговорил о необходимости стабильного мира в мире и переговоров. По его словам, Белоруссия готова взять на себя роль переговорной площадки.

Диктатор также выдал, что наступление ВСУ в Курской области якобы является попыткой Украины спровоцировать РФ "на применение ядерного оружия". А войска НАТО, как утверждает Лукашенко, якобы могут "вступить в войну" и даже вынашивают планы "захватить Беларусь".

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