'Нагнетание в угоду стране-террористке': в ГПСУ отреагировали на браваду Лукашенко по поводу войск на границе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о якобы стягивании к беларуско-украинской границу более 100 тысяч украинских военных. По его словам, в ответ Беларусь направила на границу около трети своей армии.

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В Государственной пограничной службе Украины на громкие заявления Лукашенко отреагировали. В комментарии украинским СМИ спикер ГСЧС Андрей Демченко отметил, что украинские пограничники не фиксируют изменений с беларуской стороны границы и отметили, что диктатор продолжает действовать в интересах России.

По словам Демченко, на украино-беларуской границе не фиксируется наращивание численности войск со стороны Беларуси. А заявления Лукашенко обусловлены его желанием угодить Кремлю.

"Ситуация на границе с Республикой Беларусь – без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется, он постоянно нагнетает ситуацию с регулярной периодичностью в угоду стране-террористке. Мы не наблюдаем сейчас увеличения техники или личного состава беларуских подразделений у нашей границы", – отметил Демченко.

Напомним, 18 августа появилось интервью Лукашенко российскому пропагандисту, мужу Ольги Скабеевой Евгению Попову, в котором тот заявил, что Беларусь якобы разместила на границе с Украиной почти треть своей армии. Это, мол, стало реакцией Минска на "провокации" со стороны Украины, а план "обороны западной границы" Беларуси наработан вместе с Москвой.

При этом Лукашенко указал, что "при необходимости" упомянутый "оборонительный план" может быть изменен на "наступательный" – пытаясь таким образом вновь создать напряжение на украинско-беларуской границе и заставить Украину удерживать часть войск еще и там.

В то же время сделал беларуский диктатор и ряд других заявлений, главным образом о "провоцировании" России на применение ядерного вооружения, необходимости "переговоров" между Киевом и Москвой, без которых Украину якобы ожидает уничтожение, о мифической непобедимости "великой империи" России и о "коварных" намерения "Запада по вступлению в войну и захвату всей Беларуси и части РФ " почти до Ленинграда".