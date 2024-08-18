"Военные и Путин сами умрут": Лукашенко выдал чушь об атаке ВСУ на Курщину

Украина организовала операцию в Курской области России якобы для того, чтобы подтолкнуть Москву или Минск к применению ядерного оружия, выдал незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко. Также он считает, что войска РФ и диктатор Владимир Путин "умрут, но снесут" ВСУ с Курщины.

Видео дня

Такие неожиданные тезисы политик озвучил в большом интервью прокремлевскому пропагандисту Евгению Попову из телеканала "Россия 1". Мол, для Украины было бы счастье, если бы РФ ударила тактическим ЯО.

"Опасность состоит в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины – это попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила – или мы там – тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье. Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось", – заявил Лукашенко.

Также он связал события на Курщине с вмешательством западных стран. Мол, это "возможность положить Россию", но "Украина этого не сделает". "А кто? Запад, НАТО", – ответил сам себе Лукашенко.

Он припугнул, что НАТОвские войска могут открыто включиться, не прячась, в войну.

Лукашенко оскорбил граждан Польши: мол, "мерзкие поляки" были бы рады "захватить Беларусь".

По его мнению, российскую Курскую область Москва отобьет. "Естественно, военные [РФ], Путин сами умрут, но снесут оттуда украинских военных", – заявил т.н. президент.

В то же время он признал, что Москва приукрашивает ситуацию. "Понятно, что не все так, как вы в "60 минутах" говорите", – сказал Лукашенко, обращаясь к российскому пропагандисту Попову.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне Лукашенко также говорил о переговорах между Украиной и РФ. Он утверждает, что РБ готова взять на себя роль переговорной площадки.

– В The Times предположили, что РФ попытается отбить часть Курщины, которую контролируют ВСУ, до конца октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!