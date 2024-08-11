Украинские дроны в Беларусь не залетали: СМИ назвали заявления Лукашенко 'чушью'

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" заявила, что 9 августа во время вылетов белорусской военной авиации никаких дронов в воздушном пространстве страны не было обнаружено. Также не производились запуски ракет с истребителя СУ-30 или вертолета МИ-24.

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Соответственно, громкие заявления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о том, что Украина якобы нарушила воздушное пространство Беларуси, – неправда. Об этом говорится в Telegram-канале "Беларускі Гаюн".

"Очередные громкие заявления самопровозглашенного Лукашенко являются обычным бредом", – отметили аналитики.

Напомним, что 10 августа Лукашенко заявил, что в Костюковицком районе Беларуси якобы зафиксировали "около десятка" украинских ударных дронов.

"Вылетели самолеты, вертолеты, средства РСЗО также были приведены в полную боевую готовность. В 19:04 на высоте 1,5 км и дальности 6,5 км силами ПВО уничтожено несколько целей над территорией Беларуси", – отчитался Лукашенко перед своими министрами, подчеркнув, что объекты "точно" летели из Украины

Остальные цели, по его словам, российские ПВО якобы сбили возле Ярославля.

"Без ответа никакие провокации не останутся", – пригрозил самопровозглашенный лидер страны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Минобороны Беларуси опубликовало фото обломков беспилотников, якобы сбитых силами ПВО страны. Там утверждают, что эти БПЛА были запущены из Украины.

– 10 августа временную поверенную в делах Украины в Беларуси Ольгу Тимуш вызвали в МИД Беларуси. Украинской дипломатке заявили о "решительном протесте" и передали соответствующую ноту "в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины".

– После этого Беларусь начала перебрасывать танки к границе с Украиной. Военную технику должны отправить на границу в Гомельскую и Мозырскую области якобы с целью "реагирования на любые возможные провокации".

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