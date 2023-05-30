Лукашенко уволил главного пограничника Беларуси после троллинга со стороны ГПСУ. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лишил должности главу госпогранкомитета после троллинга беларусских пограничников со стороны Государственной пограничной службы Украины. Генерал Анатолий Лаппо 30 маяуволен с военной службы в запас, а его место занял уроженец РФ Константин Молостов.

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В ГПСУ допустили, что Лукашенко на глаза попался их ролик, на котором беларуские пограничники никак не могут завести служебный автомобиль. "Жесткое кадровое решение не заставило себя ждать", – иронизируют в Госпогранслужбе.

Украинские пограничники пообещали и дальше добросовестно фиксировать "достижения" подчиненных Лукашенко.

Напомним, 29 мая Госпогранслужба Украины в очередной раз потроллила беларуских коллег. В Telegram-канале ведомства появился ролик, показывающий, как стражи границ Беларуси безуспешно пытаются завести служебный УАЗ, "перемещая" его по всему пограничному пункту.

Несмотря на их попытки, техника не завелась.

"Угроза из Беларуси?!! Дрон украинских пограничников зафиксировал перемещение военной техники вблизи границы", – пошутили в ГПСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В марте беларуские пограничники пожаловались на появление чучела российского солдата "Валеры", повешенного на дереве. Они заявили о "беспрецедентном психологическом давлении" и пообещали украинцам показать все ужасы "американской оккупации".

– Украинские пограничники поздравили беларуских коллег с 9 мая билбордами "Вместе победили фашизм – вместе победим рашизм". Также на ряде пунктов пропуска включили Государственный гимн Украины.