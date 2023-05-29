Угроза из Беларуси? Дрон ГПСУ зафиксировал перемещение военной техники вблизи границы. Видео

Украинские пограничники продолжают наблюдать за происходящим на территории Беларуси. Наши защитники зафиксировали перемещение военной техники вблизи границы с Украиной.

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С этим у беларусов возникли проблемы. Эти кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть видео, разместите страницу до конца).

"Угроза из Беларуси!?" – подписали там ролик.

На кадрах видно, как беларусы пытались припарковать один из военных автомобилей. Для этого понадобилось целых три человека и целый ряд сложных маневров. Один военнослужащий вышел из салона и держал руль, а двое других при этом помогали ему двигать машину вручную.

В конце концов им удалось поставить авто рядом с военным грузовиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и Беларуси не отмечается формирование наземных ударных группировок врага. В общей сложности на территории Брянской, Курской и Белгородской областей РФ, а также в южной части Беларуси сосредоточено около 18 тыс. военных.

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