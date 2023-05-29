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Угроза из Беларуси? Дрон ГПСУ зафиксировал перемещение военной техники вблизи границы. Видео

София Закревская
Беларусь
1 минута
8,4 т.
Угроза из Беларуси? Дрон ГПСУ зафиксировал перемещение военной техники вблизи границы. Видео

Украинские пограничники продолжают наблюдать за происходящим на территории Беларуси. Наши защитники зафиксировали перемещение военной техники вблизи границы с Украиной.

Видео дня

С этим у беларусов возникли проблемы. Эти кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть видео, разместите страницу до конца).

"Угроза из Беларуси!?" – подписали там ролик.

Угроза из Беларуси? Дрон ГПСУ зафиксировал перемещение военной техники вблизи границы. Видео

На кадрах видно, как беларусы пытались припарковать один из военных автомобилей. Для этого понадобилось целых три человека и целый ряд сложных маневров. Один военнослужащий вышел из салона и держал руль, а двое других при этом помогали ему двигать машину вручную.

В конце концов им удалось поставить авто рядом с военным грузовиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и Беларуси не отмечается формирование наземных ударных группировок врага. В общей сложности на территории Брянской, Курской и Белгородской областей РФ, а также в южной части Беларуси сосредоточено около 18 тыс. военных.

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