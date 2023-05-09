К 9 мая вдоль границы Украины с Беларусью появились билборды со словами "Вместе победили фашизм, вместе победим рашизм". Также на ряде пунктов пропуска украинские пограничники включили Государственный Гимн Украины.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовали беларусские СМИ. Как отмечается, украинский гимн утром 9 мая было слышно на КПП Прикладники, Городище, Переброды в Ривненской области, а также Копище и Выступовичи на Житомирщине.

На билбордах изображены люди с сине-желтым и бело-красно-белым флагами.

Цель акции – напомнить беларусской стороне о совместной борьбе в годы Второй мировой войны, пояснили организаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В марте беларусские пограничники ответили на появление чучела "Валеры" в российской военной форме, повешенного на дереве. Они пообещали украинцам найти и показать все ужасы "американской оккупации".

– На параде в Москве 9 мая зазвучало "Слава Украине". Благодаря хакерам, которые взломали ТВ, военные РФ шагали по Красной площади под слова украинского лозунга.

– В Новосибирске партизаны сожгли боевой самолет Су-24 на территории авиазавода. Таким образом они поздравили путинский режим с 9 мая.