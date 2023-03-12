После повешенного ''Валеры''? На границе с Беларусью появились билборды с флагом США и провокационными надписями

Беларуские пограничники "мощно" ответили украинским защитникам государственной границы. Напуганные "угрожающими и оскорбительными" жестами со стороны сотрудников Госпогранслужбы Украины, беларуские пограничники впали в истерику после появления в зоне видимости одного из беларуских погранпостов чучела "Валеры" в российской военной форме, повешенного на дереве.

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В ответ беларусы пообещали украинцам найти и показать все ужасы "американской оккупации". Соответствующие борды были установлены на беларуской стороне границы сразу на нескольких контрольно-пропускных пунктах.

Так, со стороны РБ на беларуско-украинской границе появились огромные борды с провокационными надписями. На некоторых из них изображен флаг США и размещена надпись "Мы поможем Украине найти настоящих оккупантов". При этом перхоть, изображенная на борде, намекает, что поиски будут непростыми.

На других бордах, подписанных фразой "Беларусь помнит", напечатаны фото времен Второй мировой войны.

Борды появились сразу на нескольких КПП.

При этом остается загадкой, чьи территории "оккупировали" американские "оккупанты" и почему "Беларусь помнит" о Второй мировой, но забыла, что США и Украина, в отличие от самой Беларуси, и тогда, и сейчас противостоят оккупантам и агрессорам – в середине 20 века нацистской Германии, а ныне – путинской России. Беларусь же в этот раз явно встала на сторону зла.

Ранее беларуские пограничники снова жаловались на "беспрецедентное психологическое давление", которому якобы подвергают их украинские коллеги.

Так, уже не первый раз они пожаловались на "угрожающие и неприличные жесты", которые им демонстрируют "плохо воспитанные" сотрудники ГПСУ. Эти жалобы в пропагандистских сюжетах традиционно сопровождаются кадрами, где украинские пограничники показывают красноречивый жест в виде выставленного вверх среднего пальца, а также не менее убедительно проводят рукой в районе горла, как бы предупреждая беларусов от попыток несанкционированного пересечения границы.

Однако "добил" крайне чувствительных беларуских пограничников другой случай. На днях они увидели на одном из участков беларуско-украинской границы чучело в военной форме ВС РФ.

"Установлен макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого представители Украины назвали Валерой, сказали, что это военнослужащий, убитый под Киевом. Это все делается с целью устрашения. Это все делается с целью какого-то психологического давления на военнослужащих, которые охраняют государственную границу нашей страны", – заявил Сергей Павлов, официальный представитель Мозырського пограничного отряда Госпогранкомитета РБ.

Беларусы заявили, что с помощью "Валеры" украинские пограничники им якобы угрожают и пытаются запугать.

"Ми не пугаем. Мы намекаем", – парировали в Госпогранслужбе Украины.

Напомним, ранее стало известно о подготовке новой провокации РФ в Беларуси. По данным проекта Gulagu.net, Россия перебросила в Беларусь группу наемников для совершения теракта под "чужим флагом".

Речь идет о созданной в декабре 2022 года под контролем ФСБ и МО группе высокооплачиваемых наемников, готовых к выполнению "творческих задач", связанных с переодеванием в форму Вооруженных сил Украины и совершением диверсий и терактов на территории РБ.

Посредством подобных провокаций президент РФ Владимир Путин планирует "дожать" Лукашенко до вступления в войну против Украины на стороне России.