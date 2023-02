Лукашенко поддержал риторику Кремля по Приднестровью и собрался в Китай: в ISW назвали цели

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который поддерживает Россию в войне против Украины, планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. Вероятно, его цель – помочь КНР и РФ обойти западные санкции на фоне сообщений о том, что Пекин серьезно рассматривает возможность отправки Кремлю смертоносного оружия.

Параллельно непризнанный глава РБ "вдохнул новую жизнь" в информационную операцию Москвы по Приднестровью, ложно заявив, якобы открытие приднестровского фронта отвечает интересам Запада. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, Лукашенко объявил о запланированной поездке в Китай на период с 28 февраля по 2 марта. Там он собирается встретиться с Си Цзиньпином, вероятно, чтобы подписать соглашения о торговле, инвестициях и крупномасштабных совместных проектах, а также о сотрудничестве стран в других вопросах.

Кроме того, Лукашенко намерен провести встречу с высокопоставленными китайскими чиновниками и главами корпораций.

Заявление Лукашенко о поездке в Китай совпадает с сообщениями CNN и The Washington Post о том, что официальные лица США считают, что КРН серьезно рассматривает возможность продажи РФ боевых беспилотников, оружия и 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов.

По данным изданий, официальные лица Кремля и Пекина также разработали планы отправки БПЛА в Россию по поддельным отгрузочным документам, чтобы избежать международных санкционных ограничений.

"Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушения санкций", – считают в ISW.

Вместе с тем самопровозглашенный глава Беларуси поддерживает и информационную кампанию российских пропагандистов относительно Приднестровья, которые утверждают, что "ВСУ готовят там провокации".

Лукашенко заявил, мол, не верит в "планы Украины" устроить "провокации" в Приднестровье. При этом сказал, что страна "понесет большие потери, если откроет второй фронт для войны". Также он выразил уверенность, что Запад "стремится победить" как Россию, так и оккупированное ею Приднестровье и приблизить Молдову к Западу.

"Его слова поддерживают более широкую информационную операцию Кремля, которая изображает Россию находящейся в состоянии войны с Западом, а не с Украиной. Лукашенко приукрасил заявления российского правительства, предупреждающие о предполагаемой украинской провокации вдоль украинско-приднестровской границы, добавив необоснованное утверждение о том, что Запад желает конфликта в Молдове", – указал в ISW.

Проект критических угроз Института изучения войны ранее уже оценивал, что Кремль, вероятно, провел операцию под ложным флагом против приднестровского оккупационного министерства обороны еще в апреле 2022 года, чтобы обвинить Украину в нападениях и втянуть Приднестровье в войну. Но эту цель РФ до сих пор не смогла достичь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко прокомментировал слухи о планах России взять под свой контроль Беларусь до 2030 года. Он выразил убеждение, что такие новости придумывают третьи лица, желающие "разрубить" связь республики с РФ.

