Не поддержал риторику Кремля: Лукашенко заявил, что не верит в 'планы' Украины устроить 'провокации' в Приднестровье

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не верит в якобы "планы" Украины открыть второй фронт в Приднестровье. По мнению диктатора, это будет не в интересах Киева.

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Об этом Лукашенко заявил журналистам в беларусском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", передает "БЕЛТА". "Я в это не верю. Это им невыгодно", – сказал самопровозглашенный президент.

Лукашенко добавил, что Запад якобы хотел бы "одним ударом решить проблему с РФ" и в Приднестровье закрыть "серую дыру", "запихнуть" Молдову в Румынию или сделать ее прозападной.

"Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт", – заявил диктатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Москва обвинила Украину якобы в подготовке ко вторжению в Приднестровье. В МИД РФ заявили, что возможная "провокация" несет прямую угрозу стране-агрессору.

В ведомстве также принялись угрожать, что будут считать нападением на Россию "вторжение Украины в Приднестровье".

При этом в ISW отметили, что Кремль сам готовит провокации под чужим флагом в Приднестровье и Беларуси, чтобы вовлечь их в войну против Украины.

В свою очередь украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что ВСУ должны ударить по военным базам России в Приднестровье – они являются такими же законными целями, как и базы в Белгородской и Брянской областях РФ.