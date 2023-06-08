Лукашенко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС и заявил, что Беларусь с Россией на одной стороне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о подрыве Каховской ГЭС словами: "На воре и шапка горит". В спланированном теракте, который сознательно совершили российские оккупанты, он цинично обвинил Украину.

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При этом приспешник Кремля гордо заговорил о том, что Беларусь продолжает быть на стороне своего "соагрессора" – России. Его высказывания процитировало агентство BELTA.

"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об это закричал?" – процедил Лукашекно в сторону Украины.

В его воображении, это было "необходимо Киеву", чтобы скрыть "три дня контрнаступления", в ходе которого, по его словам, ВСУ потеряли "200 бронемашин и 2 тыс. человек".

"Поэтому – Каховка, Каховка, а про то (якобы потери. – Ред.) никто не говорит. А это же все видно", – придумал историю Лукашенко.

Он не забыл упомянуть и о Западе, который отличился сдержанной реакцией на очередное военного преступление России и ее военных.

"И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли США, обязан отдать им должное. Они сразу сказали: "Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться". Подумайте, с чего бы это?" – оживился беларусский диктатор.

Пытаясь и дальше защищать российских оккупантов, он заявил, мол, Украине еще со времен "Киев за три для" нужно было соглашаться на "мирный план" Москвы.

"Должен прямо сказать, поскольку мы с Россией на одной стороне: нас записали в соагрессоры. Должен сказать, что соагрессоры с третьего дня конфликта – а может, и с первого – предложили мирный процесс", – высказался Лукашенко.

Здесь он похвастался тем, что Минск был первым, кто этому "способствовал", проводя попытки переговоров. Дале вспомнил поездки делегаций Украины и РФ в турецкий Стамбул.

"Почему не пошли дальше? Потому что, скорее всего, Украина эти решения уже не принимала тогда. Что говорить о теперь. Нынешний момент характеризуется тем, что Запад, воюющий там – естественно, если бы там не было оружия Запада и наемников, давно бы уже все закончилось, – ждет результатов "контрнаступа", – заговорил беларусский диктатор в стиле роспропаганды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко посетовал, что вместе с Путиным не захватил Украину еще в 2014-2015 годах. Он назвал это его совместной с главой РФ ошибкой.

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