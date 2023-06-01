'Наша ошибка': Лукашенко пожаловался, что вместе с Путиным не захватил Украину в 2014-2015 годах

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вновь начал пространно философствовать о том, что бы было, если бы Россия не развязала кровопролитную войну. Впрочем, виновата, по его мнению, не Россия, а те, кто "толкал украинский народ к военному конфликту".

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Слова диктатора, которые он произнес на встрече с участниками Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, передают пропагандистские СМИ. Политик обозначил, что в вопросах внешней политики целиком занимает сторону современного фюрера в Кремле.

"Я абсолютно согласен с президентом Путиным, когда он говорит о том, что не мы начали эту войну. Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Мы видели все, что здесь происходило: тот "коричневый" переворот, который произошел, и к чему Украину подводя", – рассуждает Лукашенко.

Он добавил, что сами граждане России неоднократно умоляли свое руководство "спасти русскоговорящих на Донбассе", Москва только выполнила их волю в 2014 году. Подобные активисты есть и в самой Беларуси, именно на их совести лежит военное вторжение армии РФ в Украину.

"Представьте себе: если бы в Мексике начали издеваться над гражданами США, американцами? Той Мексики давно бы уже не существовало", – привел странный пример диктатор.

Лукашенко продолжил разглагольствовать, обвиняя и прежних президентов Украины, а также осуждая действующего. Он считает, что они не воспользовались шансами предотвратить войну, хотя Москва якобы неоднократно их предоставляла.

"Все к этому шло. Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности… Все хотели мирно как-то урегулировать. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы", – открыто вторит прокремлевской пропаганде одиозный политик.

Напомним, что Лукашенко, по версии белорусской оппозиции, прямо причастен к удержанию украинских детей, похищенных со временно оккупированных территорий и депортированных в республику. Там несовершеннолетние украинцы содержатся в лагерях, где им навязывают антиукраинскую прокремлевскую историю и воспитание.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко не захотел переводить страну на единую валюту с Россией. По словам так называемого президента, это вопрос "не сегодняшнего дня".

"Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России", – пояснил он во время встречи с главой центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной.

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