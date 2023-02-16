'К войне готовимся, но...': Лукашенко ответил, будет ли объявлена мобилизация в Беларуси

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране на данный момент не собираются объявлять мобилизацию. По его словам, "белорусы могут жить абсолютно спокойно".

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Об этом сообщает издание Белта. Лукашенко отметил, что белорусские военные "как несли свою службу, так и несут".

"Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять. Но к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны", – сказал он.

Непризнанный президент добавил, что если почувствует угрозу войны, то проведет мобилизацию. Сейчас, по его словам, такой угрозы нет.

"Если хочешь мира - готовься к войне. Это не я сказал. Поэтому если ты хочешь мира, ты должен быть готов к войне. И твой противник должен понимать - он готов", – отметил Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что его армия готова воевать вместе с российскими оккупационными войсками. По его словам, это может произойти только в случае агрессии против Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беларуский диктатор заявлял, якобы Киев предложил Минску заключить "пакт о ненападении". В то же время он заговорил о якобы угрозе для Беларуси со стороны нашей страны, заключающейся в военной помощи стран-союзников.

А еще раньше Лукашенко цинично обвинил страны Запада в намерении использовать Украину против Беларуси. В то же время он "похвалил" нашу страну, заявив, что она пока "держится".