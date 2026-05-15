Доходы падают, цены растут: экономика Беларуси катится в пропасть вслед за российской – СВР

Россия и Беларусь имели оптимистичные экономические прогнозы на 2026 год, однако по итогам І квартала белорусская экономика сократилась на 0,4%, а российская – на 0,3%. Рецессия Москвы тянет Минск на дно.

Об этом заявили в Службе внешней разведки Украины, напомнив, что Минск рассчитывал на рост в 2,8%, Москва – в 1,3%. Результаты первых трех месяцев 2026-го похоронили эти ожидания.

Что известно о ситуации в так называемых союзных государствах

В СВР заявили, что борьба российских монетарных властей с инфляцией на самом деле ухудшила реальную ситуацию. Центробанк РФ поднял учетную ставку – и кредиты для бизнеса и промышленности резко подорожали. Из-за этого произошло "торможение производства и в без того слабой экономике".

Этот кризис задел и Беларусь, поскольку ее экономика прочно привязана к российскому рынку. "Амбициозный пятилетний план роста на 15% выглядит теперь как фикция. Вместо этого стране грозит стагфляция: экономика падает, цены растут", – прогнозируют в ведомстве.

Продуктовая корзина в РБ заметно выросла в цене. Это видно на сравнении: за прошлый год польская продуктовая корзина стоила лишь на 8% дороже белорусской, тогда как еще несколько лет назад разрыв достигал 30%.

"Если тенденция сохранится, белорусские магазины могут стать дороже польских", – отметила пресс-служба.

Разведчики считают, что быстрого восстановления в России не будет, даже если страна-агрессор закончит полномасштабную войну против Украины. В этом виноваты слишком глубокие структурные проблемы.

"А для Беларуси последствия могут оказаться еще более болезненными: пока Россия "кормит" белорусскую экономику во время войны, после нее она будет искать, что оттуда взять. Прежде всего – человеческий капитал и долю белорусского рынка, вытесняя местный бизнес в пользу российского", – сообщили представители СВР Украины.

– В апреле 2026 года российская добыча нефти сократилась до 8,83 млн баррелей в сутки. Это на 130 тыс. меньше, чем в марте, и на 460 тыс. меньше по сравнению с апрелем прошлого года. Подобные низкие показатели в последний раз фиксировались только летом 2020-го, когда РФ была вынуждена резко ограничить добычу из-за глобального локдауна и условий соглашения ОПЕК+.

– Ранее в Financial Times отметили, что Кремль резко ухудшил прогноз экономического роста на 2026 год, несмотря на благоприятную конъюнктуру на энергетических рынках. Власти признают, что экономика сталкивается с комплексом системных проблем, среди которых санкции, дефицит рабочей силы и чрезмерные государственные расходы.

