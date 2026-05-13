Российская экономика оказалась в ловушке: в FT рассказали о проблемах Кремля

Россия резко ухудшила прогноз экономического роста на 2026 год, несмотря на благоприятную конъюнктуру на энергетических рынках. Власти признают, что экономика сталкивается с комплексом системных проблем, среди которых санкции, дефицит рабочей силы и чрезмерные государственные расходы.

Видео дня

Эксперты же говорят о формировании "ловушки", которая все больше ограничивает возможности для роста. Об этом пишет Financial Times.

Падение прогнозов и первые признаки спада

Правительство России снизило прогноз роста экономики с 1,3% до 0,4% в 2026 году. Это существенное ухудшение оценок свидетельствует о хрупком состоянии экономики, которая еще недавно демонстрировала рост благодаря масштабным военным расходам.

За первые три месяца года российская экономика уже сократилась на 0,3%. Это первое квартальное падение с 2023 года, что сигнализирует о начале более глубоких проблем.

Причины кризиса

Вице-премьер России Александр Новак назвал среди ключевых причин замедления экономики нехватку рабочей силы, западные санкции и изменение структуры государственных расходов.

Речь идет, в частности, о резком росте социальных и военных расходов, которые создают дополнительное давление на бюджет. По словам Новака, этот фактор является одним из главных вызовов для экономики.

Аналитики отмечают, что российская экономика оказалась в замкнутом круге взаимосвязанных проблем. Значительные государственные расходы подпитывают инфляцию, что заставляет Центральный банк удерживать ключевую ставку на высоком уровне.

Сейчас она составляет 14,5% и остается двузначной уже более трех лет. Высокие ставки затрудняют доступ бизнеса к кредитам, что, в свою очередь, притормаживает экономическую активность.

Многие компании испытывают трудности с обслуживанием долгов, что увеличивает долю проблемных кредитов в банковской системе.

Энергетический фактор больше не спасает

Несмотря на рост мировых цен на нефть и газ, российская экономика не получает ожидаемого эффекта. Эксперты отмечают: для стабилизации ситуации цены на нефть должны длительное время превышать 100 долларов за баррель.

Зато после пиковых значений цена на российскую нефть Urals снизилась до чуть более 80 долларов за баррель. В то же время снова растет дисконт к эталонному сорту Brent, что связано с санкционными ограничениями.

Доходы России от экспорта нефти и газа с января по апрель снизились на 40% в годовом измерении. Это произошло даже несмотря на то, что апрельские показатели были самыми высокими за последние месяцы.

Одной из причин является увеличение государственных выплат нефтяным компаниям для сдерживания внутренних цен на топливо, что дополнительно нагружает бюджет.

Как сообщал OBOZ.UA, социально-экономическая ситуация в стране-агрессоре России продолжает ухудшаться. Ее экономика окончательно вошла в рецессию, в первом квартале 2026 года зафиксировано сокращение на 1,5% в годовом измерении – это худший показатель со времен введения масштабных западных санкций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!