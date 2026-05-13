Такого не было за все время великой войны: Россия рекордно потеряла добычу нефти

В апреле 2026 года российская добыча нефти сократилась до 8,83 млн баррелей в сутки. Это на 130 тыс. меньше, чем в марте, и на 460 тыс. меньше по сравнению с апрелем прошлого года. Подобные низкие показатели в последний раз фиксировались только летом 2020 года, когда Россия была вынуждена резко ограничить добычу из-за глобального локдауна и условий соглашения ОПЕК+.

Об этом пишет Reuters ссылаясь на данные Международного энергетического агентства (МЭА). Сокращение нефтедобычи объясняется массированными атаками украинскими дронами экспортной инфраструктуры (портовых терминалов, нефтехранилищ, трубопроводов) и перерабатывающих заводов.

Из-за этого нефтепроводная система переполняется, а хранилища заполняются быстрее, чем обычно. Например, "Транснефть", перекачивающая 80% нефти, не могла в полном объеме принять в свою систему нефть от производителей, которые планировали вывозить ее через балтийский порт Усть-Луга.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам, усиленные плановым ремонтом, привели также к тому, что среднесуточный экспорт нефтепродуктов упал с марта на 340 тыс. баррелей и составил всего 2,2 млн баррелей. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений МЭА, цитирует Reuters закрытую часть отчета.

Хотя экспорт сырой нефти вырос из-за конфликта на Ближнем Востоке, это особо не поможет российскому бюджету. "Для государства объем экспорта непринципиален: платежи в госбюджет рассчитываются на основе объемов добычи и среднемесячных цен на российскую нефть на Тихом океане, Балтике и Черном море", – объясняет старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко.

Бюджет наполняется прежде всего за счет налога на добычу полезных ископаемых. Однако за первые четыре месяца года дефицит бюджета достиг 5 трлн 877 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу Минфин РФ, а это число в 1,6 раза превысило план на весь год.

В российском правительстве, между тем, ожидают, что нефтедобыча в 2026 году останется практически на уровне прошлого – около 511 млн. тонн сырой нефти и конденсата. Таков опубликованный 12 мая базовый сценарий Министерства экономики. Это эквивалентно примерно 10,26 млн. баррелей в сутки.

