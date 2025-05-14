Знаменитый внедорожник Suzuki превратили в соперника Toyota RAV4

Популярный бюджетный внедорожник Suzuki Jimny является знаменитой моделью, которая всегда привлекала внимание. Машина не слишком практичная, поэтому в сети исправили это с помощью интересного варианта в стиле Toyota RAV4.

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Такой вариант модели понравился бы самым практичным покупателям. На данный момент самая вместительная модификация Suzuki Jimny предлагается в пятидверном кузове. Однако такой автомобиль в длину не превышает 4 м, а в дополнение к салону для пятерых человек есть небольшой багажник. На канале TALKWHEELS показали более практичный вариант.

Suzuki Jimny получил особую внешность и кузов увеличенных габаритов. Пускай и только на рендерах. Теперь это удобный, хотя и все равно относительно компактный SUV – подобные машины сегодня очень популярны. Хотелось бы увидеть такой вариант модели в свободной продаже.

Визуально автор увеличил длину кузова за счет колесной базы. Вдобавок появилась вместительная кабина и большой багажник. Очевидно, машину сделали шире и выше.

Suzuki Jimny мог бы превратиться ы целую линейку моделей. На данный момент их три (вместе с самым компактным вариантом для Японии). Более практичный автомобиль – отличное дополнение.

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