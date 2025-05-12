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Эксперты назвали самые практичные недорогие кроссоверы: топ-15 SUV

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
801
Hyundai Santa Fe

Покупатели семейных автомобилей всегда ищут повышенную практичность в новых машинах. В этом смысле в последнее время популярность набирают крупные кроссоверы. Эксперты составили свой список, в нем есть недорогие SUV.

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Самые удобные автомобили в сегменте действительно могут быть недорогими – даже среди модных кроссоверов. Motor1 приводит список практичных моделей. А мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные.

Самые практичные кроссоверы 2025 года:

  1. Dodge Durango;
  2. Ford Explorer;
  3. Honda Pilot;
  4. Hyundai Palisade;
  5. Hyundai Santa Fe;
  6. Jeep Grand Cherokee L;
  7. Kia Sorento;
  8. Kia Telluride;
  9. Mazda CX-90;
  10. Mitsubishi Outlander;
  11. Nissan Pathfinder;
  12. Subaru Ascent;
  13. Toyota 4Runner;
  14. Toyota Highlander;
  15. Volkswagen Atlas.
Mitsubishi Outlander PHEV

В первую очередь внимание сосредоточили на объеме пространства интерьера. Каждый из представленных вариантов в таком случае обеспечивает максимальную практичность. А ключевая характеристика – три ряда кресел для обеспечения минимум 7 мест в салоне.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый кроссовер Toyota RAV4 на первых официальных фото.