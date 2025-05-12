Эксперты назвали самые практичные недорогие кроссоверы: топ-15 SUV
Покупатели семейных автомобилей всегда ищут повышенную практичность в новых машинах. В этом смысле в последнее время популярность набирают крупные кроссоверы. Эксперты составили свой список, в нем есть недорогие SUV.
Самые удобные автомобили в сегменте действительно могут быть недорогими – даже среди модных кроссоверов. Motor1 приводит список практичных моделей. А мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные.
Самые практичные кроссоверы 2025 года:
- Dodge Durango;
- Ford Explorer;
- Honda Pilot;
- Hyundai Palisade;
- Hyundai Santa Fe;
- Jeep Grand Cherokee L;
- Kia Sorento;
- Kia Telluride;
- Mazda CX-90;
- Mitsubishi Outlander;
- Nissan Pathfinder;
- Subaru Ascent;
- Toyota 4Runner;
- Toyota Highlander;
- Volkswagen Atlas.
В первую очередь внимание сосредоточили на объеме пространства интерьера. Каждый из представленных вариантов в таком случае обеспечивает максимальную практичность. А ключевая характеристика – три ряда кресел для обеспечения минимум 7 мест в салоне.
Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый кроссовер Toyota RAV4 на первых официальных фото.