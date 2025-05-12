Эксперты назвали самые практичные недорогие кроссоверы: топ-15 SUV

Покупатели семейных автомобилей всегда ищут повышенную практичность в новых машинах. В этом смысле в последнее время популярность набирают крупные кроссоверы. Эксперты составили свой список, в нем есть недорогие SUV.

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Самые удобные автомобили в сегменте действительно могут быть недорогими – даже среди модных кроссоверов. Motor1 приводит список практичных моделей. А мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные.

Самые практичные кроссоверы 2025 года:

Dodge Durango; Ford Explorer; Honda Pilot; Hyundai Palisade; Hyundai Santa Fe; Jeep Grand Cherokee L; Kia Sorento; Kia Telluride; Mazda CX-90; Mitsubishi Outlander; Nissan Pathfinder; Subaru Ascent; Toyota 4Runner; Toyota Highlander; Volkswagen Atlas.

В первую очередь внимание сосредоточили на объеме пространства интерьера. Каждый из представленных вариантов в таком случае обеспечивает максимальную практичность. А ключевая характеристика – три ряда кресел для обеспечения минимум 7 мест в салоне.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый кроссовер Toyota RAV4 на первых официальных фото.