Знаменитый недорогой седан Toyota прибыл в Украину и удивил ценой

Новая модель Toyota Camry 9 поколения уже отправилась на мировой рынок как недорогой седан бизнес-класса с привлекательной ценой. Теперь автомобиль появился и в Украине, но его стоимость контрастирует с глобальным прайсом.

Видео дня

Детали сообщили на сайте компании. Продажи Toyota Camry 2024 в Украине уже стартовали. Модель претерпела глубокую модернизацию. На предшественника автомобиль почти не похож. Здесь появилась новая передняя часть с фарами в стиле Prius, а задние фонари напоминают Lexus.

Новая Toyota Camry в Украине дебютирует в стандартном исполнении с 2,5-литровым бензиновым мотором на 204 л.с. Также есть гибрид мощностью 230 сил с низким расходом топлива около 4 л/100 км.

Цена Toyota Camry XV80 в Украине – от 1 440 000 грн (около $35 000). Это дороже, чем на других рынках. Например, в США за новую модель просят минимум 29 495 долларов.

Но еще раньше объявили цену Toyota Camry 9 для китайского рынка – 23 900 долларов. Традиционно, в КНР машины всегда дешевле из-за низкой стоимости труда, качества материалов и оснащения.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про лучшие недорогие автомобили, которых определили эксперты.