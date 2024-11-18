Лучшими автомобилями года оказались недорогие модели. Фото
Эксперты назвали лучшие автомобили 2025 года в рамках определения финалистов европейского конкурса Car of the Year. Интересно, что в список попали преимущественно недорогие модели.
В списке ,который состоит из семи финалистов, много кроссоверов – покупатели очень любят такие машины, это популярный формат. Также есть несколько электромобилей. Кроме того, для финалистов предлагаются гибридный модификации. Детали опубликовали на сайте ежегодного конкурса Автомобиль года-2025.
Лучшие автомобили 2025 года – финалисты Car of the Year:
- Alfa Romeo Junior;
- Citroen C3/Citroen e-C3;
- Cupra Terramar;
- Dacia Duster;
- Hyundai Inster;
- Kia EV3;
- Renault 5 /Alpine A290.
Заметно, что жюри в этот раз особенно настойчиво отдает предпочтение электрифицированным моделям, которые преобладают в списке. Со временем подобные машины стали доступнее, что и отражают финалисты.
Это финалисты конкурса, которых определили как лучшие автомобили года. Осталось выбрать среди них победителя, которого назовут 10 февраля 2025 года.
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