Лучшими автомобилями года оказались недорогие модели. Фото

Эксперты назвали лучшие автомобили 2025 года в рамках определения финалистов европейского конкурса Car of the Year. Интересно, что в список попали преимущественно недорогие модели.

Видео дня

В списке ,который состоит из семи финалистов, много кроссоверов – покупатели очень любят такие машины, это популярный формат. Также есть несколько электромобилей. Кроме того, для финалистов предлагаются гибридный модификации. Детали опубликовали на сайте ежегодного конкурса Автомобиль года-2025.

Лучшие автомобили 2025 года – финалисты Car of the Year:

Alfa Romeo Junior;

Citroen C3/Citroen e-C3;

Cupra Terramar;

Dacia Duster;

Hyundai Inster;

Kia EV3;

Renault 5 /Alpine A290.

Заметно, что жюри в этот раз особенно настойчиво отдает предпочтение электрифицированным моделям, которые преобладают в списке. Со временем подобные машины стали доступнее, что и отражают финалисты.

Это финалисты конкурса, которых определили как лучшие автомобили года. Осталось выбрать среди них победителя, которого назовут 10 февраля 2025 года.

OBOZ.UA ранее показывал бюджетный кроссовер Dacia Duster в самом смелом и неожиданном исполнении.