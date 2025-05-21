Ждем в Украине: соперника Kia Sportage от Toyota показали в деталях

Новую Toyota RAV4 2026 модельного года рассекретили в ходе официальной премьеры. Автомобиль будет соперничать с Kia Sportage и другими моделями сегмента недорогих кроссоверов. В Украине эту машину очень ждут.

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На новых официальных фото Toyota RAV4 6 поколения показали в деталях. Как напоминает OBOZ.UA, мировой дебют автомобиля состоялся в Японии 21 мая после долгого ожидания. Это закономерно, ведь к RAV4 всегда приковано много внимания.

Дизайн изменился полностью. Спереди появились новые фирменные фары Toyota С-образной формы. Они уже есть на Camry, гибриде Prius, электрокарах линейки bZ. Задние фонари получили геометричную форму и стильную графику.

В салоне Toyota RAV4 появилось несколько крупных экранов и современное оборудование. Также пространства в интерьере и багажнике стало больше благодаря увеличенным габаритам и квадратному силуэту.

Стандартные гибриды Toyota RAV4 теперь предлагают 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. Последний предлагает запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (150 км исключительно на электротяге). Купить Toyota RAV4 6 поколения можно будет до конца 2025 года.

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