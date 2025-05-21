Новый бюджетник Nissan оказался моделью Renault: фото и подробности

Бюджетная модель Nissan Micra наконец-то сменила поколение. Автомобиль уже показали на официальных фото и рассекретили все подробности. Хэтчбек основан на новой модели Renault.

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Новый Nissan Micra 2026 модельного года – долгожданный доступный автомобиль, который уже почти готов к выходу на рынок. Фото Nissan Micra 6 поколения показали на сайте компании.

Электрокар Nissan Micra EV станет недорогим городским хэтчбеком с ценой около 25 000 евро. Внутри это новый Renault 5 E-Tech electric. Фактически, японский производитель изменил оформление, дизайн бамперов и наружной светотехники. Предложили другие цвета кузова и новые колесные диски. Салон Renault 5 E-Tech почти не изменился.

Теперь модель Nissan Micra является электрокаром. Базовый вариант мощностью 120 л.с. предлагает запас хода 300 км, а 150-сильная модификация способна преодолеть 400 км.

Предыдущий хэтчбек Nissan Micra 5 поколения покинул конвейер во французской коммуне Флен-Сюр-Сена, где создано совместное производство с Renault. Окончание жизненного цикла машины совпало с планами по модернизации завода для нового EV.

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