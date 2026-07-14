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Заслуживают внимания: 10 лучших авто, сделанных в Германии

Елена Былим
Авто Oboz
6 минут
768
Рейтинг авто
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Германия по праву считается одним из самых мощных и производительных автопроизводителей на планете. Благодаря многолетним традициям инженерного мастерства немецкие бренды подарили миру колоссальное наследие культовых автомобилей разных эпох.

Yahoo!Autos составил рейтинг лучших представителей немецкого автопрома – от легендарной классики прошлого до впечатляющих суперкаров настоящего. Каждая из этих моделей внесла весомый вклад в развитие мировой автомобильной культуры и завоевала сердца миллионов водителей.

Alpina B3

Alpina B3.

Эта модель сопровождала каждое поколение BMW 3 Series, добавляя в классический облик автомобиля солидную порцию экстремальной динамики. История линейки началась с модификации B3 2.7 на базе легендарного кузова E30.

Созданные тюнинг-ателье эксклюзивные машины стали изящной, но очень быстрой альтернативой заводским версиям M3. Компания Alpina сумела завоевать расположение водителей именно благодаря готовности модернизировать те автомобили, за которые не брались в BMW. Например, для тех, кто сожалел об отсутствии M3 в кузове универсал, ателье с радостью создавало модификацию B3 Touring.

Audi Quattro

Audi Quattro.

Именно этот автомобиль заложил основу для философии и современного имиджа всего бренда Audi. Стремление компании покорить раллийные трассы подарило миру не просто новое имя, а настоящую легенду – систему полного привода Quattro.

Концепцию такой компоновки позаимствовали у военного грузовика, однако инженеры быстро адаптировали ее для создания бескомпромиссного лидера гоночных трасс и гражданских дорог. Благодаря высокому спросу версия Quattro 20v продержалась на конвейере до 1991 года (значительно дольше, чем планировалось), а эксперты до сих пор считают её эталоном по уровню управляемости.

Audi R8

Audi R8.

Немецкий бренд в очередной раз доказал свое умение воплощать смелые концепты в серийную реальность, превратив прототип Le Mans в суперкар R8. Серийная модель сохранила свой футуристический и драматичный дизайн практически без изменений. Этот автомобиль бросил вызов Porsche 911 в борьбе за звание самого практичного суперкара для повседневной эксплуатации.

Первый 4,2-литровый двигатель V8 оказался чрезвычайно послушным в эксплуатации, а сбалансированное шасси позволяло даже водителям среднего уровня чувствовать себя уверенно. Впоследствии появилась версия с мощным V10 от Lamborghini, а в 2015 году мир увидел эксклюзивную электрическую модификацию e-tron, тираж которой не превысил и сотни экземпляров.

Audi TT

Audi TT.

Несмотря на то, что первое поколение Audi TT было создано на базе довольно скромного Volkswagen Golf IV, автомобиль мгновенно затмил конкурентов от BMW, Mercedes и Porsche своим революционным стилем. Очереди за стильным купе, дебютировавшим в конце 1998 года, были огромными.

Даже отзыв автомобилей для установки фирменного заднего спойлера (что решило проблему с неустойчивостью на высокой скорости) не уменьшил энтузиазма покупателей. Полноприводная трансмиссия была базовой для 225-сильных версий и опцией для модификаций мощностью 180 к.с. В 2003 году линейку пополнил 3,2-литровый V6, однако сегодня именно купе мощностью 225 к.с. считается самым желанным объектом для коллекционеров.

Bitter SC

Bitter SC.

Эрих Биттер основал собственную компанию в 1969 году с целью создания эксклюзивных автомобилей на базе агрегатов Opel. Настоящим триумфом марки стало семейство SC, выпускавшееся в кузовах седан, купе и кабриолет.

Сначала базовый 3,0-литровый двигатель Opel мощностью 180 к.с. казался недостаточно мощным для такой внешности, однако появление форсированного 3,5-литрового агрегата (210 к.с.) исправило ситуацию, обеспечив разгон до "сотни" за 7,6 секунды. В течение десятилетия (с 1979 по 1989 годы) было выпущено всего 458 экземпляров этой модели, причём некоторые из них оснащались уникальной системой полного привода Ferguson.

BMW 2002

BMW 2002.

Если модели 1502 и 1602 лишь открыли миру категорию небольших седанов от BMW, то именно модификация 2002 заложила основу для всех будущих поколений 3 Series. Благодаря 2,0-литровому двигателю мощностью 100 к.с. автомобиль легко преодолевал отметку в 160 км/ч, тогда как большинство тогдашних конкурентов едва достигали 145 км/ч.

Впоследствии бренд выпустил версию 2002tii с инжектором и мощностью 130 к.с., а вершиной эволюции стал редкий и бескомпромиссный 170-сильный Turbo, отличавшийся азартным характером управляемости.

BMW E30 M3

BMW E30 M3.

Первое поколение M3 не просто вошло в историю как один из лучших автомобилей Германии, но и стало настоящим символом эпохи 1900-х годов. Расширенные колесные арки, низкая посадка и уникальный кузов с измененным углом наклона заднего стекла существенно отличали новинку от стандартной двухдверной "тройки".

Первоначальный план предусматривал выпуск всего 5000 единиц для омологации в кузовном чемпионате, однако огромный спрос заставил компанию выпустить 17 184 экземпляра. Абсолютным эксклюзивом считается версия Sport Evolution с 2,5-литровым двигателем мощностью 238 к.с., выпущенная ограниченным тиражом в 600 штук.

BMW 5 Series

BMW 5 Series.

Знаменитая "пятерка" дебютировала в 1972 году в кузове E12 с четырехцилиндровыми двигателями, к которым через год добавились более мощные шестицилиндровые агрегаты. Однако "золотым стандартом" линейки считается именно четвёртое поколение с индексом E39.

Эта машина на протяжении многих лет побеждала в сравнительных тестах автомобильных СМИ, ведь она предлагала идеальный баланс для любых потребностей – от базовой версии 520i до роскошного и сверхбыстрого седана M5. Модель стала настоящим бестселлером: ежегодные объемы производства достигали 250 тысяч единиц, а общий тираж составил почти 1,5 миллиона автомобилей.

Borgward Isabella

Borgward Isabella.

Эту модель часто называют немецким ответом итальянской Lancia Aurelia благодаря ее изящному дизайну, передовым инженерным решениям и отличной управляемости. Седан Isabella, названный в честь жены основателя компании Карла Боргварда, появился в 1954 году и был оснащён 1,5-литровым двигателем с алюминиевой головкой блока цилиндров.

Через год модельный ряд пополнился элегантным купе и редким кабриолетом. Несмотря на то, что за пределами Германии модель встречалась нечасто, бренду удалось продать впечатляющие 202 862 экземпляра за 7 лет производства.

Ford Capri

Ford Capri.

Модель Capri имеет уникальные англо-немецкие корни, ведь она создавалась и выпускалась в обеих странах как европейская альтернатива культовому американскому Mustang. Проект обернулся грандиозным коммерческим успехом – в общей сложности было продано почти 1,9 миллиона автомобилей трех поколений.

Если британские версии оснащались двигателями Essex V6, то европейским покупателям предлагались немецкие силовые агрегаты Cologne V6 объемом 2,0 и 2,3 литра. Впоследствии именно этот немецкий двигатель лег в основу гоночной модификации RS2600, созданной для триумфальных выступлений в европейском чемпионате по кузовным гонкам.

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