Заслуживают внимания: 10 лучших авто, сделанных в Германии

Германия по праву считается одним из самых мощных и производительных автопроизводителей на планете. Благодаря многолетним традициям инженерного мастерства немецкие бренды подарили миру колоссальное наследие культовых автомобилей разных эпох.

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Yahoo!Autos составил рейтинг лучших представителей немецкого автопрома – от легендарной классики прошлого до впечатляющих суперкаров настоящего. Каждая из этих моделей внесла весомый вклад в развитие мировой автомобильной культуры и завоевала сердца миллионов водителей.

Alpina B3

Эта модель сопровождала каждое поколение BMW 3 Series, добавляя в классический облик автомобиля солидную порцию экстремальной динамики. История линейки началась с модификации B3 2.7 на базе легендарного кузова E30.

Созданные тюнинг-ателье эксклюзивные машины стали изящной, но очень быстрой альтернативой заводским версиям M3. Компания Alpina сумела завоевать расположение водителей именно благодаря готовности модернизировать те автомобили, за которые не брались в BMW. Например, для тех, кто сожалел об отсутствии M3 в кузове универсал, ателье с радостью создавало модификацию B3 Touring.

Audi Quattro

Именно этот автомобиль заложил основу для философии и современного имиджа всего бренда Audi. Стремление компании покорить раллийные трассы подарило миру не просто новое имя, а настоящую легенду – систему полного привода Quattro.

Концепцию такой компоновки позаимствовали у военного грузовика, однако инженеры быстро адаптировали ее для создания бескомпромиссного лидера гоночных трасс и гражданских дорог. Благодаря высокому спросу версия Quattro 20v продержалась на конвейере до 1991 года (значительно дольше, чем планировалось), а эксперты до сих пор считают её эталоном по уровню управляемости.

Audi R8

Немецкий бренд в очередной раз доказал свое умение воплощать смелые концепты в серийную реальность, превратив прототип Le Mans в суперкар R8. Серийная модель сохранила свой футуристический и драматичный дизайн практически без изменений. Этот автомобиль бросил вызов Porsche 911 в борьбе за звание самого практичного суперкара для повседневной эксплуатации.

Первый 4,2-литровый двигатель V8 оказался чрезвычайно послушным в эксплуатации, а сбалансированное шасси позволяло даже водителям среднего уровня чувствовать себя уверенно. Впоследствии появилась версия с мощным V10 от Lamborghini, а в 2015 году мир увидел эксклюзивную электрическую модификацию e-tron, тираж которой не превысил и сотни экземпляров.

Audi TT

Несмотря на то, что первое поколение Audi TT было создано на базе довольно скромного Volkswagen Golf IV, автомобиль мгновенно затмил конкурентов от BMW, Mercedes и Porsche своим революционным стилем. Очереди за стильным купе, дебютировавшим в конце 1998 года, были огромными.

Даже отзыв автомобилей для установки фирменного заднего спойлера (что решило проблему с неустойчивостью на высокой скорости) не уменьшил энтузиазма покупателей. Полноприводная трансмиссия была базовой для 225-сильных версий и опцией для модификаций мощностью 180 к.с. В 2003 году линейку пополнил 3,2-литровый V6, однако сегодня именно купе мощностью 225 к.с. считается самым желанным объектом для коллекционеров.

Bitter SC

Эрих Биттер основал собственную компанию в 1969 году с целью создания эксклюзивных автомобилей на базе агрегатов Opel. Настоящим триумфом марки стало семейство SC, выпускавшееся в кузовах седан, купе и кабриолет.

Сначала базовый 3,0-литровый двигатель Opel мощностью 180 к.с. казался недостаточно мощным для такой внешности, однако появление форсированного 3,5-литрового агрегата (210 к.с.) исправило ситуацию, обеспечив разгон до "сотни" за 7,6 секунды. В течение десятилетия (с 1979 по 1989 годы) было выпущено всего 458 экземпляров этой модели, причём некоторые из них оснащались уникальной системой полного привода Ferguson.

BMW 2002

Если модели 1502 и 1602 лишь открыли миру категорию небольших седанов от BMW, то именно модификация 2002 заложила основу для всех будущих поколений 3 Series. Благодаря 2,0-литровому двигателю мощностью 100 к.с. автомобиль легко преодолевал отметку в 160 км/ч, тогда как большинство тогдашних конкурентов едва достигали 145 км/ч.

Впоследствии бренд выпустил версию 2002tii с инжектором и мощностью 130 к.с., а вершиной эволюции стал редкий и бескомпромиссный 170-сильный Turbo, отличавшийся азартным характером управляемости.

BMW E30 M3

Первое поколение M3 не просто вошло в историю как один из лучших автомобилей Германии, но и стало настоящим символом эпохи 1900-х годов. Расширенные колесные арки, низкая посадка и уникальный кузов с измененным углом наклона заднего стекла существенно отличали новинку от стандартной двухдверной "тройки".

Первоначальный план предусматривал выпуск всего 5000 единиц для омологации в кузовном чемпионате, однако огромный спрос заставил компанию выпустить 17 184 экземпляра. Абсолютным эксклюзивом считается версия Sport Evolution с 2,5-литровым двигателем мощностью 238 к.с., выпущенная ограниченным тиражом в 600 штук.

BMW 5 Series

Знаменитая "пятерка" дебютировала в 1972 году в кузове E12 с четырехцилиндровыми двигателями, к которым через год добавились более мощные шестицилиндровые агрегаты. Однако "золотым стандартом" линейки считается именно четвёртое поколение с индексом E39.

Эта машина на протяжении многих лет побеждала в сравнительных тестах автомобильных СМИ, ведь она предлагала идеальный баланс для любых потребностей – от базовой версии 520i до роскошного и сверхбыстрого седана M5. Модель стала настоящим бестселлером: ежегодные объемы производства достигали 250 тысяч единиц, а общий тираж составил почти 1,5 миллиона автомобилей.

Borgward Isabella

Эту модель часто называют немецким ответом итальянской Lancia Aurelia благодаря ее изящному дизайну, передовым инженерным решениям и отличной управляемости. Седан Isabella, названный в честь жены основателя компании Карла Боргварда, появился в 1954 году и был оснащён 1,5-литровым двигателем с алюминиевой головкой блока цилиндров.

Через год модельный ряд пополнился элегантным купе и редким кабриолетом. Несмотря на то, что за пределами Германии модель встречалась нечасто, бренду удалось продать впечатляющие 202 862 экземпляра за 7 лет производства.

Ford Capri

Модель Capri имеет уникальные англо-немецкие корни, ведь она создавалась и выпускалась в обеих странах как европейская альтернатива культовому американскому Mustang. Проект обернулся грандиозным коммерческим успехом – в общей сложности было продано почти 1,9 миллиона автомобилей трех поколений.

Если британские версии оснащались двигателями Essex V6, то европейским покупателям предлагались немецкие силовые агрегаты Cologne V6 объемом 2,0 и 2,3 литра. Впоследствии именно этот немецкий двигатель лег в основу гоночной модификации RS2600, созданной для триумфальных выступлений в европейском чемпионате по кузовным гонкам.

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