Украинцы массово избавляются от этих авто: им место на свалке

В Украине наблюдается тенденция к активному очищению автопарка от транспортных средств, срок эксплуатации которых давно истек. Владельцы всё чаще решаются на снятие с учёта и утилизацию автомобилей, которые годами не выезжали на дороги.

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Подавляющее большинство утилизированных транспортных средств было произведено еще в прошлом веке и в настоящее время представляет угрозу для экологии и безопасности дорожного движения. Эксперты Института исследований авторынка отмечают, что этот процесс является закономерным этапом обновления внутреннего рынка и отказа от неэффективного советского и постсоветского наследия.

От каких авто избавляются украинцы

В течение первых трех месяцев 2026 года официальную списание через сервисные центры МВД прошли 4 669 легковых автомобилей, средний возраст которых составил 28 лет.

Наиболее массово украинцы избавляются от классических советских моделей, среди которых первое место занял некогда популярный ВАЗ-2106 (списано 263 единицы).

Сразу за ним в списке утилизации идут ВАЗ-2107 и бывший бестселлер украинских дорог Daewoo Lanos. Появление последнего среди аутсайдеров красноречиво свидетельствует о завершении целой эпохи доступных автомобилей начала 2000-х годов.

Также в пятерку по количеству отправленных на свалку вошли легендарная "копейка" ВАЗ-2101 и хэтчбек ВАЗ-2109, а самым старым утилизированным экземпляром оказался раритетный ГАЗ-М-20 "Победа" 1954 года выпуска.

Ситуация с грузовиками и автобусами

Аналогичные процессы происходят и в секторе коммерческого и пассажирского транспорта, где за квартал было списано 1 138 грузовых машин и десятки автобусов средним возрастом 29 лет. В категории грузовиков лидирует "Газель" (102 единицы), которая вместе со среднетоннажными советскими машинами ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 стремительно теряет позиции перед современными и экономичными фургонами.

Среди пассажирского транспорта ликвидаторы чаще всего утилизировали старые модели ПАЗ-3205, пассажирские модификации "Газелей" и устаревшие капотные автобусы КАвЗ-3270, которые уже давно не соответствуют базовым нормам комфорта.

Экономические причины очистки авторынка

Главным фактором массового списания эксперты называют абсолютный физический износ деталей и агрегатов, из-за чего машины становятся непригодными для езды задолго до документального оформления утилизации. Существенное подорожание топлива делает использование прожорливых старых двигателей финансовым бременем для бюджета. Дополнительным стимулом становятся колебания цен на рынке вторичного сырья, которые заставляют владельцев действовать более решительно.

Эксперты объясняют такое поведение водителей следующим образом:

"Когда бензин и дизель дорожают, содержать старые, прожорливые машины становится просто невыгодно. Старый двигатель, который потребляет 15-20 литров на сотню, быстро превращается из "воспоминания" в бремя для кошелька – и тогда решение об утилизации принимается гораздо быстрее".

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