За какой траекторией выполняют разворот? Непростая задача по ПДД

Залогом безопасности на дорогах является соблюдение ПДД. Больше всего аварийных ситуаций возникают на перекрестках.

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Предлагаем проверить свои знания с помощью непростого теста. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, по какой траектории разрешено выполнить разворот?

За какой траекторией разрешено выполнить разворот?

Траектория 1; Траектория 2.

Объяснение

Поворот должен производиться таким образом, чтобы при выезде из пересечения проезжих частей транспортное средство не оказывалось на стороне встречного движения.

Так что движение по первой траектории запрещено.

Напомним, что в соответствии с пунктом 10.7 ПДД разворот запрещается:

а) на железнодорожных переездах;

б) на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в) в туннелях;

г) при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

ґ) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

д) на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 и 5.30.

Правильный ответ

Водитель может выполнить разворот по второй траектории.

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